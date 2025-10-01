पाणीटंचाईपासून ते अतिवृष्टीपर्यंत... बदलत्या हवामानाच्या कचाट्यात अडकलाय 'शेतकरी'!
राज्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळं अभूतपूर्व नुकसान झालं आहे. यामुळं खरीप हंगामातील सोयाबीन, कापूस, तांदूळ, मका, भाजीपाला आणि कडधान्ये याचं मोठं नुकसान झालं आहे.
मुंबई : राज्यात 20 सप्टेंबरपासून सुरू झालेल्या मुसळधार पावसानं मोठं नुकसान केलंय. गेल्या काही दिवसांत सलग झालेल्या पावसामुळं तब्बल 30 जिल्ह्यांना फटका बसला आहे. मात्र, आतापर्यंत गेल्या काही वर्षांत पश्चिम महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्राच्या काही भागात पूरपरिस्थिती उद्भवत होती. परंतु मागील 5 वर्षांपासून मराठवाडा, विदर्भातील अनेक जिल्हे पूर परिस्थितीच्या कचाट्यात सापडत आहेत. अगदी जानेवारीपासून या भागाच्या पाचवीला पाणीटंचाई पुजली असते. पण आता टोकाची पाणीटंचाई ते अतिवृष्टीपर्यंत हा इतका प्रचंड मोठा बदल का घडत आहे? याबाबतचा हा सविस्तर रिपोर्ट...
शेतकऱ्यांवर मोठं संकट कोसळलं : सरकारकडून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, या मान्सूनमध्ये सुमारे 1.25–1.50 कोटी एकर शेतीक्षेत्र पावसामुळं बाधित झालं आहे. ही हानी 30 जिल्हे आणि 195 तालुके इथं झाली आहे. हे नुकसान अलीकडील काळातील सर्वात मोठ्या प्रमाणावरील नुकसान असल्याचं सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. खरीप हंगामातील पिकं सर्वाधिक प्रभावित झाली आहेत. नुकसान झालेल्या पिकांमध्ये सोयाबीन, कापूस, तांदूळ, मका, भाजीपाला आणि कडधान्यांचा समावेश आहे. त्यामुळं या भागातील शेतकऱ्यांवर मोठं संकट कोसळलं आहे. सरकारकडून नुकसानीचा तपशील गोळा करण्याचं काम सुरू असून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मदत जाहीर करण्याची प्रक्रिया लवकरच होईल, अशी माहिती विभागाकडून देण्यात आली आहे.
विभागनिहाय बाधित शेतीक्षेत्र :
राज्यस्तरीय प्राथमिक अंदाज : 60 लाख हेक्टर (1.25–1.50 कोटी एकर), सप्टेंबर अखेरपर्यंत.
नाशिक विभाग : 5 जिल्ह्यांत 10.2 लाख हेक्टरपर्यंत हानीची नोंद (संपूर्ण हंगामातील आकडा)
मराठवाडा : 5.62–12.8 लाख हेक्टर इतकी हानी 26 ते 28 सप्टेंबरदरम्यान झाल्याचं समजतं.
राज्यभरात सप्टेंबरच्या अखेरच्या टप्प्यात 30-33 जिल्हे प्रभावित झाल्याची नोंद आहे.
ढगफुटी सदृश्य पाऊस : 20 सप्टेंबरपासून राज्यात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. आतापर्यंत पूरस्थितीचा सर्वाधिक परिणाम पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणात दिसत असे, पण मागील पाच वर्षांत मराठवाडा आणि विदर्भ हे नवीन पूरग्रस्त पट्टे बनले आहेत. जानेवारीत पाणीटंचाईला तोंड देणाऱ्या या भागात आता काही महिन्यांतच अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थिती निर्माण होत आहे. "एक टोकाला टंचाई आणि दुसऱ्या टोकाला पूर" हा बदल का घडतोय, यावर पर्यावरण अभ्यासक आणि पर्यावरण दक्षता मंडळचे उपाध्यक्ष संजय जोशी यांनी सविस्तर प्रकाश टाकला. मराठवाडा हा सध्या हवामान बदलाचा प्रयोगशाळेसारखा भाग झाला आहे. बंगालचा उपसागर आणि अरबी समुद्रातून येणारे ओलसर वारे एकत्र आल्याने 12–14 किमी उंचीचे राक्षसी ढग तयार झाले आहेत. कमी वेळात प्रचंड पाऊस पडला आणि नदी-नाले तासाभरात भरून वाहू लागले याचा अर्थ ढगफुटी सदृश्य घटनेमुळं परिस्थिती समजण्यासाठी, त्यावर प्रतिक्रिया देण्यासाठी प्रशासनाला वेळ लागला.
मराठवाड्यातील अतिवृष्टीची कारणं : शेती पद्धतीमध्ये फक्त सोयाबीन आणि कापूस यासारख्या नगदी पिकांवर शेतकरी वलंबून आहेत. सतत एक प्रकारचे पीक घेतल्यानं जमिनीची उत्पादन क्षमता कमी होते, मृदाची धूप वाढते असं तज्ज्ञांचं मत आहे. त्यामुळं मृदा-संवर्धन करण्यासाठी तूर, बाजरी अशी पिकं घेणं देखील महत्वाचं आहे. शेतामध्ये शेततळी बनवून रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करावं. त्या भागात जंगलतोड प्रचंड प्रमाणात होत असल्याने जलधारणा कमी झाली आहे. भूजल पुनर्भरण करण्यासाठी वृक्ष लागवड करणं हाच उपाय आहे, असं पर्यावरण अभ्यासक संजय जोशी सांगतात. अचानक पाणी सोडल्यानं पूरस्थिती गंभीर झाल्याचं दिसत असून योग्य प्रकारे धरण व्यवस्थापन केलं गेलं नाही. समन्वयित धरण संचालन आराखडा तयार नसल्याचं दिसत आहे, असं निरीक्षण संजय जोशी यांनी नोंदवलं.
अतिवृष्टीची वाढत जाणारी तीव्रता आणि परिणाम : हवामान खात्याच्या आकडेवारीनुसार 2015 मध्ये राज्यात सरासरी 1,065 मिमी पाऊस पडला आणि 22 दिवस अतिवृष्टी झाली. मात्र 2025 पर्यंत पावसाचे प्रमाण 1,210 मिमीवर गेले आणि अतिवृष्टीचे दिवस तब्बल 47 झाले. म्हणजेच, पर्जन्यमानात वाढ तर झालीच पण मुसळधार पावसाचे प्रमाण दुप्पट झाले आहे. या काळात अतिवृष्टीच्या अनेक मोठ्या घटना घडल्या. 2019 मध्ये कोल्हापूर, सांगली पुरामुळे हजारो लोक तात्पुरते स्थलांतरित झाले आणि 5,000 कोटींपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. 2021 मध्ये रायगड, सातारा जिल्ह्यांत भूस्खलनाने शेकडो लोकांचा बळी गेला. तर 2024–25 मध्ये पुणे, नाशिक आणि औरंगाबाद इथं पुरामुळं घरे आणि व्यवसायांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
2015–2025 या दशकात महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीचे दिवस :
|वर्ष
|सरासरी पर्जन्यमान (मिमी)
|अतिवृष्टीचे दिवस (>100 मिमी/दिवस)
|2015
|1,065
|22
|2019
|1,180
|35
|2021
|1,150
|41
|2023
|1,200
|44
|2024–25
|1,210
|47
(2019–2025 च्या वर्षांसाठी पर्जन्यमान/दिवसांची संख्या ही उपलब्ध हवामान खात्याच्या आकडेवारीवर आधारित अंदाजे सरासरी आहे.)
दहा वर्षांत आर्थिक आणि कृषी नुकसान : 2015 ते 2025 या काळात राज्यात आर्थिक नुकसान 50,000 कोटींपेक्षा जास्त झालं आहे. 1,500 हून अधिक लोकांचा जीव गेला असून 4 लाखांहून अधिक घरे उद्ध्वस्त झाली. तब्बल 25 लाखांहून अधिक लोकांना त्या त्यावेळी तात्पुरते स्थलांतर करावे लागले आहे. या आपत्तीमागे हवामान बदल, समुद्र तापमानवाढ, पावसाच्या पॅटर्नमध्ये झालेले बदल हे मोठे कारण मानले जात आहे. त्यासोबतच शहरीकरणामुळं त्यामधील डांबरीकरण आणि काँक्रीटीकरणामुळं निचरा क्षमता कमी होणे, अतिक्रमण, जंगलतोड आणि धरण व्यवस्थापनातील त्रुटींनी परिस्थिती अधिक गंभीर केली आहे. सध्याच्या स्थितीत मराठवाडा हा सर्वाधिक प्रभावित भाग आहे. 2025 मध्ये इथल्या जिल्ह्यांत 20–25 टक्के अधिक पाऊस झाला. औरंगाबाद, नांदेड, जालना येथे पूरस्थिती गंभीर झाली असून नांदेडमध्ये तब्बल 10 दिवस अतिवृष्टी झाली. तर लातूर व उस्मानाबादमध्ये पॅराडॉक्सइकल म्हणजेच विरोधाभासी परिस्थिती दिसली. तेथे अतिवृष्टी असूनही भूजल न साठल्याने उन्हाळ्यात पाणीटंचाई कायम राहिली. मराठवाड्यासाठी विशेषतः शेततळी, चेकडॅम्स आणि भूजल पुनर्भरण प्रकल्प राबवणे आवश्यक असल्याचे आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने व्यवस्थापन केलं तर नुकसानाचं प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी करता येऊ शकते, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.
2015-2025 या दशकातील महाराष्ट्रातील आर्थिक नुकसान याचा सारांश :
|(2015–2025) अंदाजित आर्थिक नुकसान
|मृतांची संख्या
|उद्ध्वस्त घरे
|तात्पुरते स्थलांतरित लोक
|50,000 कोटींपेक्षा जास्त
|1,500+ लोक
|4 लाखांहून अधिक
|25 लाखांहून अधिक
प्रशासनाची बेपर्वाई : "हवामान बदल ही नैसर्गिक बाब आहे, पण त्याचा परिणाम अधिक गंभीर होण्यात प्रशासनाची अनास्थाही कारणीभूत आहे. अनेक धरणांचे दरवाजे गंजलेले असून वेळेवर न उघडल्यानं पूरस्थिती गंभीर होते. नालेसफाई आणि शहरी जलनिस्सारणावर पुरेशी गुंतवणूक होत नाही. ग्रामपातळीवरील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा निष्क्रिय आहे. ज्यांच्या चुकीमुळं हजारो शेतकरी आणि गावकरी उद्ध्वस्त होतात, अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हायला हवी," असं संजय जोशी यांचं मत आहे.
सामाजिक आणि मानसिक परिणाम : "अतिवृष्टीचा परिणाम फक्त पिके आणि मालमत्तेवर होत नाही, तर ती सामाजिक, मानसिकतेवर होतो. शेतकरी कर्जबाजारी होतात, घरे उद्ध्वस्त होतात, लोक विस्थापित होतात आणि मानसिक तणावामुळं आत्महत्यांचा धोका वाढतो. हवामान बदल थांबवता येणार नाही, पण योग्य नियोजन नसेल तर मराठवाडा पाणीटंचाई आणि पूर या टोकाच्या फेर्यात कायमचा अडकून बसेल," असं संजय जोशी यांनी म्हटलं आहे.
आजच उपाययोजनेचा सुरुवात करायला हवी : "पूर्वपरिस्थितीवर उपाय म्हणून हवामान अंदाजाबाबत नागरिकांना एसएमएस, स्थानिक पातळीवर आपत्ती दरम्यान लगेच प्रतिसाद देणारी पथके बनवणं तसंच नद्या आणि नाले सफाई मोहिमा तातडीने राबवणे गरजेचे आहे असे जोशी यांनी सांगितलं. गाव खेड्यामध्ये नद्यांची पात्रं म्हणजे आपल्या घरची संपत्ती असल्याप्रमाणे वाळूसाठी बेसुमार उत्खनन केलं जातं. अगदी नद्यांच्या खोऱ्यालगत बांधकामे केली जातात. खरं तर ही बांधकामं नदीपात्रात भर घालून केली जात आहेत, हे उघड सत्य आहे. नद्यांच्या अधिवासात माणसाची घुसखोरी झाली. मात्र नदी आपलं क्षेत्र कसं विसरेल. ती आपल्या क्षेत्रातून कधी ना कधी वाहणारच तेव्हा हीच घरं वाहून जाणार आहेत, याची सद्सद्विवेक बुद्धी वापरणं हे माणसाचं काम आहे," असंही संजय जोशी सांगितलं.
पर्यावरणाचा ऱ्हास वेळीच रोखला नाही तर नुकसान होतच राहणार : "महाराष्ट्रात सध्या प्रचंड प्रमाणात वृक्षतोड होत असल्याचं आमच्या संस्थेचं निरीक्षण आहे. वेगवेगळ्या औद्योगिक किंवा घरकुल प्रकल्पसाठी होणारी ही वृक्षतोड निसर्गाच्या नाही तर मानवाच्या मुळावर उठणार आहे. त्यामुळं वेळीच जागे होऊन दीर्घकालीन उपायांमध्ये जंगलक्षेत्र वाढवणं, दलदलींचे पुनरुज्जीवन आणि धरण संचालनाचे समन्वयित नियोजन करणं आवश्यक आहे, " असं देखील संजय जोशी यांनी म्हटलं आहे.
