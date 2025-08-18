लातूर : रविवारी मध्यरात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळं नांदेड-लातूर जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेल्या लेंडी नदीला मोठा पूर आलाय. उदगीर- मुक्रमाबाद- देगलूर मार्गावर प्रवास करणाऱया तीन वाहनातील सात प्रवासी पुरात वाहून गेले होते. त्यातील तिघांना वाचवण्यात लातूर व नांदेड जिल्हा प्रशासनाला यश आलंय.
लातूर जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस : सध्या मराठवाड्यासह राज्यभरात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. नांदेड, लातूर जिल्ह्यातही पावसानं जोरदार बॅटिग सुरू केली आहे. नदी, नाले, तलाव ओसंडून वाहत आहेत. दडी मारलेल्या पावसानं आता हजेरी लावल्यामुळं बळीराजा सुखावलाय. पावसाचा जोर असाच कायम राहिला तर पिकांचंही नुकसान होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. दरम्यान, मुसळधार पावसानं लातूर आणि नांदेड जिल्ह्यात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. नद्यांना पूर आल्यानं वाहतुकीवर परिणाम झालाय.
लेंडी नदीला पूर : रविवारी मध्यरात्री मोठा पाऊस झाल्यानं लातूर, नांदेड जिल्ह्यासह तेलंगाणा राज्याच्या सीमेवर असलेल्या लेंडी नदीला मोठा पूर आलाय. लातूर-मुक्रमाबाद-देगलूर मार्गावर प्रवास करणाऱया दोन चार चाकी व एक ऑटो रिक्षा यातील तब्बल सात प्रवासी लेंडी नदीच्या पुरात नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यातील रावी या ठिकाणाहून वाहून गेली होती. लातूर व नांदेड जिल्हा प्रशासनाने शोध मोहीम हाती घेतल्यानंतर सात पैकी तिघांना वाचवण्यात प्रशासनाला यश आले आहे.
वाहून गेलेल्या प्रवाशांचा शोध सुरू : पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेल्या चौघांची माहिती प्रशासनाकडं उपलब्ध नसून, बचाव केलेल्या तिघांमध्ये नारायण (रा.गौडगाव, कर्नाटक), असिफ शेख (रा. उदगीर, लातूर), मोहम्मद शोएब (रा. निजामाबाद, तेलंगाणा) यांचा समावेश आहे. "पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेल्यांमध्ये तीन महिला आणि एक पुरुष असून, सर्वजण निजामाबाद येथील रहिवासी असल्याची माहिती समोर येत आहे. वाहून गेलेले चौघे एकमेकांचे नातेवाईक असल्याचे समजत असून, प्रशासनाकडून त्या चौघांचा शोध घेतला जात आहे," अशी माहिती उदगीरचे उपविभागीय अधिकारी सुशांत शिंदे यांनी 'ई टीव्ही भारत' शी दूरध्वनीवरून बोलताना दिली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी दिली माहिती : "नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यात अतिवृष्टीने लेंडी धरणाच्या पाणी पातळीत मोठी वाढ झालीय. शिवाय लातूर, उदगीर आणि कर्नाटकातून मोठ्या प्रमाणात पाणी येत आहे. रविवारी येथे झालेला पाऊस सुमारे 206 मि.मी. इतका होता. त्यामुळे रावनगाव, भासवाडी, भिंगेली, हासनाळ येथील जनजीवन प्रभावित झाले आहे," अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
