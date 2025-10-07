अतिवृष्टीमुळं पैठणच्या मोसंबी बागांना फटका; शेतकरी आर्थिक संकटात, आत्महत्या वाढल्या
अतिवृष्टीमुळं पैठण तालुक्यात मोसंबीची मोठी गळती झाली आहे. तसंच दर घसरल्याने शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : अतिवृष्टीमुळं फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. पिकलेल्या मोसंबींना बुरशी लागल्याने त्या झाडांवरून गळून पडत आहेत. त्यामुळं शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. पैठण तालुक्यातील मोसंबी बागांना सततच्या पावसाचा मोठा फटका बसला असून सुमारे ४० ते ५० टक्के फळगळती झाल्याचं दिसून येत आहे. तर दुसरीकडं शेतकरी आत्महत्या देखील गंभीर बाब झाली आहे. निसर्गामुळं ओढवणारी आपत्ती, सरकारची अनास्था अशा विविध कारणांनी मागील नऊ महिन्यात मराठवाड्यामध्ये 781 शेतकऱ्यांनी आपलं जीवन संपवण्याची संतापजनक आकडेवारी समोर आली आहे.
फळबाग शेतकऱ्यांची चिंता वाढली : पैठण तालुका मोसंबीचे “माहेरघर” म्हणून ओळखला जातो. मात्र यंदाच्या अतिवृष्टीमुळं शेतकर्यांचं कंबरडं मोडलं आहे. सुमारे १७ हजार हेक्टर क्षेत्रावर मोसंबीची लागवड आहे, पण बुरशी आणि फळगळतीमुळं शेतकरी हवालदिल झाला आहे. पंचनामे अद्याप न झाल्याची खंत शेतकरी अशोक राऊत यांनी व्यक्त केली.
दर घसरले, खर्चही निघेना : मागील आठवड्यात पैठण तालुक्यातील पाचोड, कडेठाण, आडूळ, बिडकीन लोहगाव, बालानगर आदी भागात अतिवृष्टीच्या पावसामुळं 40 टक्के फळगळती झाली आहे. ज्यात शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान झालं आहे. चांगल्या मोसंबीस २० हजार, तर निकृष्ट फळांना १४ हजार रुपये प्रतिटन एवढाच दर मिळत आहे. उत्पादन खर्च, खत, मजुरी, फवारणी यावर मोठा खर्च झाल्यानं शेतकऱ्यांचं आर्थिक नुकसान झालं आहे. शासनाने पंचनामे करून त्वरित मदत द्यावी, आणि कृषी विभागाने फळगळतीवर चांगलं औषध शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून देण्याची मागणी शेतकरी विष्णू रोडगे यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या (Farmer Suicides) : एकीकडं अतिवृष्टीची नैसर्गिक आपत्ती तर दुसरीकडं मदतीसाठीची सरकारची अनास्था या दुहेरी संकटात मराठवाड्यातील शेतकरी सापडला आहे. यामुळं शेतकरी आत्महत्यांचं सत्र मराठवाड्यात अजूनही थांबलेलं नाही. 1 जानेवारीपासून सप्टेंबर अखेरपर्यंत मराठवाड्यात 781 शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळलं आहे. नैसर्गिक आपत्ती, कर्जबाजारीपणा, पिकांचं नुकसान, भाव न मिळणे यामुळं शेतकरी हवालदिल झाला आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे 1 जानेवारी 2023 ते 31 डिसेंबर 2024 या काळात 948 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. यावर्षी बीडमध्ये सर्वाधिक 205, नांदेडमध्ये 167, छत्रपती संभाजीनगरात 151 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
