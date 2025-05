ETV Bharat / state

मुसळधार पावसामुळं राज्यात जवळपास ३४ हजार हेक्टरवरील पिकांचं नुकसान - HEAVY RAIN

कृषी संचालक रफिक नाईकवडे ( ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 26, 2025 at 6:13 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 7:24 PM IST 2 Min Read

पुणे : राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून अनेक ठिकाणी झालेल्या मुसळधार पावसामुळं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. राज्यात होत असलेल्या या मुसळधार पावसामुळं जवळपास ३४ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचं नुकसान झालं आहे. यात फळ पीक तसंच काही उन्हाळी हंगामाची पिकं असल्याची माहिती कृषी संचालक रफिक नाईकवडे यांनी दिली आहे. तात्काळ पंचनामे करण्याची सूचना : कृषी संचालक रफिक नाईकवडे यांनी सांगितलं की, "उन्हाळी हंगामात शेतकऱ्यांनी जी पिकं घेतली होती. ती काढणीला आली आहेत. सध्या राज्यात जो काही पाऊस झाला आहे. त्यामुळं मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं आहे. शासनाकडून तात्काळ पंचनामे करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. पंचनामा झाल्यावर त्याचा अहवाल हा शासनाला देण्यात येणार आहे. आपण एक कोटी ४४ लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर खरीप हंगामाच नियोजन करण्यात आलं असून त्याची तयारी देखील करण्यात आली आहे," असं रफिक नाईकवडे यांनी सांगितलं. ...तोपर्यंत पेरणी करू नये : पुढं रफिक नाईकवडे म्हणाले की, "दरवर्षी मे महिन्यात साधारणतः हा १८ मिलिमीटर इतका पाऊस पडत असतो. यंदा मात्र राज्यात १४० मिलिमीटर इतका पाऊस पडला आहे. यामुळं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. तसंच, राज्यातील शेतकऱ्यांना आवाहन आहे की, त्यांनी पेरणी आता करू नये, जोपर्यंत वाफसा येत नाही, तोपर्यंत पेरणी करू नये. जिथं ८० ते १०० मिलिमीटर एवढा पाऊस झाला असेल तिथंच पेरणी करावी. तसंच हवामान विभागानं दिलेल्या अंदाजानुसार, पुढील तीन ते चार दिवस अनेक ठिकाणी पाऊस असल्यानं पेरणी आता करू नये," असं रफिक नाईकवडे यांनी म्हटलं आहे.

Last Updated : May 26, 2025 at 7:24 PM IST