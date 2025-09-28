अहिल्यानगरमध्ये पावसाचा कहर; हेलिकॉप्टरसह रेस्क्यू टीमद्वारे बचाव कार्य, खासदार लंकेंची राज्य सरकारकडं मदतीची मागणी
अहिल्यानगरमध्ये मुसळधार पावसामुळं पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. तसंच अनेक गावांचा संपर्क तुटलाय. हेलिकॉप्टरनं बचावकार्य करण्यात आलं. खासदार लंके यांनी पाहणी करत ओल्या दुष्काळाची मागणी केली.
Published : September 28, 2025 at 8:29 PM IST
अहिल्यानगर : जिल्ह्यामध्ये पावसानं थैमान घातलं आहे. पावसामुळं अनेक ठिकाणी रस्ते बंद केलेत. दुसरीकडं मात्र पुन्हा पाथर्डी तालुक्यातील करंजी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्यामुळं रस्ता वाहून गेलाय. तर राहता तालुक्यातील गावामध्ये जाणारे रस्ते बंद झालेत. शहरातील सीना नदीला पूर सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नगर कल्याण आणि नगर मनमाड महामार्ग बंद करून दुसऱ्या मार्गानं वाहतूक वळवली आहे. शेवगाव तालुक्यामध्ये एनडीआरएफचं एक टीम दाखल झालं असून हेलिकॉप्टरच्या सहाय्यानं अनेकांना सुरक्षित स्थळी हलवलं आहे.
काही गावांचा संपर्क तुटला : अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये मागील चार दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे. त्यामुळं सगळीकडं पाणीच पाणी झालय. अनेक ठिकाणी ग्रामीण भागातले रस्ते बंद केलेत. तर काही गावांचा संपर्क सुद्धा तुटला आहे, अशी परिस्थिती सध्या नगर जिल्ह्यामध्ये पहायला मिळत आहे.
हेलिकॉप्टरच्या सहाय्यानं बचावकार्य : पाथर्डी आणि शेवगाव तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस झालाय. रविवारी याठिकाणी बचावकार्य करण्यासाठी हेलिकॉप्टरनं मदतीसाठी बोलवलं होतं. हेलिकॉप्टरच्या सहाय्यानं लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आलं. एनडीआरएफचे एक पथक इथं दाखल झालं असून प्रशासकीय पातळीवरून तत्काळ यंत्रणा राबवल्या जात आहेत. प्रशासनाच्या वतीनं सर्वांना सुरक्षित राहण्याचं आवाहन करण्यात आलयं. तसंच स्थानिक पातळीवर अनेक ठिकाणी मदत कार्य सुरू आहे.
नगर शहरातही पूर परिस्थिती : अहिल्यानगरातील सीना नदीलाही पूर आला असून पुराचं पाणी शहरात दाखल झालय. नदीकाठच्या घरांमध्ये पुराचं पाणी शिरल्यानं येथील रहिवाशी मोठ्या अडचणीत सापडलेत. पुराचं पाणी घरात शिरताच नागरिकांनी सुरक्षित स्थळी आसरा घेतला. अग्निशामक दलानं नालेगाव परिसरात पाच जणांचे बोटीच्या सहाय्यानं रेस्कू करत त्यांना सुरक्षित ठिकाणी नेलं. पाण्यात अडकलेल्या नागकिरांचं बोटीच्या सहाय्यानं बचावकार्य सुरू आहे. या ठिकाणी एनडीआरएफची तुकडी तैनात केली आहे.
खासदार निलेश लंके केली पूर परिस्थितीची पाहणी : रविवारी खासदार निलेश लंके यांनी शहरातील पूर परिस्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी खासदार निलेश लंके यांनी शहरातील नालेगाव, दातरंगे मळा, ठाणगे मळा, बागरोजा हडको यांसह केडगाव, एमआयडीसी, बालिकाश्रम रोड भागाची पाहणी केली. खासदार लंके यांनी ज्या घरांमध्ये पुराचं पाणी गेलय त्याची पाहणी केली. तसंच कुटुंबीयांना भेट देत त्यांना धीर दिला.
राज्य सरकारनं ओला दुष्काळ जाहीर करावा : "100 वर्षात असा पाऊस शहरात पाहिला नाही. ग्रामीण भागातही मोठा फटका बसलेला आहे. शहर विकासाचा आराखडा बनवताना ड्रेनेज आणि सांडपाण्याची योग्य व्यवस्था न झाल्यानं आजची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नदीतील अतिक्रमणं हटवून नदीचं खोलीकरण करणं आवश्यक आहे. सरकारकडं पूरग्रस्तांना भरीव मदत देण्याची मागणी केली असून याच बरोबर राज्य सरकारनं ओला दुष्काळ जाहीर करावा," अशी मागणी खासदार निलेश लंके यांनी केली आहे.
