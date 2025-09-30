ETV Bharat / state

अतिवृष्टीनं राज्यात 32 लाख हेक्टर बाधित; सर्वाधिक अहिल्यानगर जिल्ह्याला फटका!

राज्यात अनेक जिल्ह्यात पुराचा आणि मुसळधार पावसाचा फटका बसला आहे. जाणून घ्या, सविस्तर माहिती

heavy rains caused lot of damage
पुराचे दृश्य (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 30, 2025 at 7:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे- राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीने मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं आहे. अनेक ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. तर अनेक गावांचा संपर्क हा तुटला आहे. राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करा, अशी मागणी सातत्यानं केली जात आहे.

राज्यात सप्टेंबर 13 ते 22 सप्टेंबर आणि दिनांक 26 ते 28 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत सर्वाधिक पाऊस झाला आहे. या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे.अतिवृष्टीनं राज्यात 32 लाख हेक्टर बाधित झालं आहे. सर्वाधिक बाधित जिल्हे हे अहिल्यानगर, बीड, सोलापूर, जालना, नाशिक परभणी, धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर, यवतमाळ असल्याची माहिती कृषी विभागाच्या वतीनं देण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांच्या पिकाचं मोठं नुकसान-मराठवाड्यात तसेच राज्यातील इतर भागात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं आहे. राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे एकूण २६ जिल्हे बाधित झाले आहेत. यात यवतमाळ, अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, चंद्रपूर, वर्धा, नागपूर, सोलापूर, पुणे, अहिल्यानगर, सातारा, धाराशिव, लातूर, परभणी, हिंगोली, बीड, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, जळगाव, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, नाशिक, ठाणे, पालघर आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. तर एकूण बाधित तालुके 178 आहेत. सर्वाधिक बाधित जिल्हे अहिल्यानगर, बीड, सोलापूर, जालना, नाशिक परभणी, धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर, यवतमाळ आहे. या अतिवृष्टीमुळे प्राथमिक अंदाजानुसार 32,34,238 हेक्टर एवढं नुकसान झालं आहे. तर सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद, मका, बाजरी, भुईमुग, ऊस, कांदा, भात, नाचणी, भाजीपाला आणि फळपिके ही पिके बाधित झाली आहेत.

सर्वाधिक अहिल्यानगरला फटका- कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार सर्वाधिक अहिल्यानगर जिल्ह्यात 5,78,798 हेक्टर क्षेत्र बाधित झालं आहे. बीड जिल्ह्यात 5,71,100 हेक्टर क्षेत्र बाधित झालं आहे. तर जालन्यात 3,75,973 हेक्टर क्षेत्र बाधित झालं आहे. तसेच सोलापूर जिल्ह्यात 3,86,931 हेक्टर क्षेत्र, यवतमाळ जिल्ह्यात 1,37,568 हेक्टर क्षेत्र, नाशिक जिल्ह्यात 279220 हेक्टर क्षेत्र, संभाजीनगर येथे 166226 हेक्टर क्षेत्र, परभणी जिल्ह्यात 21,0314 हेक्टर क्षेत्र, धाराशिव जिल्ह्यात 1,81,200 हेक्टर क्षेत्र असे एकूण 27 जिल्हे बाधित झाले आहेत.

हेही वाचा-

  1. मदतीचं तोरण हेच शिवसेनेचं धोरण; 26 जीवनावश्यक वस्तूंचे कीट पाठविण्यात येणार -एकनाथ शिंदे
  2. पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना दुष्काळाप्रमाणे सर्व सवलती देणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची घोषणा

For All Latest Updates

TAGGED:

HEAVY RAIN IN MAHARASHTRAFLOOD SITUATION IN MAHARASHTRAअतिवृष्टीने ३२ लाख हेक्टर बाधितAGRI DEPARTMENT ON HEAVY RAINMAHARASHTRA FLOOD SITUATION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.