राज्यात 16 ते 21 ऑगस्टदरम्यान अतिवृष्टीसह वादळी वाऱ्याची शक्यता; मुंबईसह ठाणे, रायगड जिल्ह्यांत रात्रभर पावसाची संततधार - HEAVY RAINS

राज्यात पुढील काही दिवसात 16 ते 21 ऑगस्ट 2025 दरम्यान अतिवृष्टीसह वादळी वाऱ्याची शक्यता वर्तविण्यात आल्याचे राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राकडून कळविण्यात आले आहे.

Heavy rain and thunderstorms likely in the state between August 16 and 21
राज्यात 16 ते 21 ऑगस्टदरम्यान अतिवृष्टीसह वादळी वाऱ्याची शक्यता (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 17, 2025 at 9:43 AM IST

मुंबई : बऱ्याच दिवसांच्या विश्रांतीनंतर पावसाने राज्यभर हजेरी लावली आहे. शुक्रवारपासून मुंबईसह ठाणे, रायगड जिल्ह्यांसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाची जोरदार बॅटिंग सुरू आहे. तसेच पुढील ३ तासांत पालघर, मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातील काही ठिकाणी मध्यम ते जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली असून नागरिकांनी सतर्क राहावे असे आवाहन केले आहे. राज्यात पुढील काही दिवसात 16 ते 21 ऑगस्ट 2025 दरम्यान अतिवृष्टीसह वादळी वाऱ्याची शक्यता वर्तविण्यात आल्याचे राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राकडून कळविण्यात आले आहे. कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील घाट परिसरात काही ठिकाणी अतिवृष्टीसह पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. तर मराठवाड्यामध्ये काही ठिकाणी जोरदार ते अतिजोरदार पावसाची शक्यता आहे. विजेच्या कडकडाटासह 40 ते 50 किमी ताशी वेगानं वादळी वारे वाहण्याचा अंदाज आहे.

महाराष्ट्रातील धरणांमध्ये पाण्याच्या साठ्यात वाढ : हवामान खात्याने राज्यातील काही जिल्ह्यांना रेड, तर काही जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट दिला आहे. शुक्रवारपासून पुन्हा हजेरी लावलेल्या पावसाचा जोर शनिवारीदेखील कायम होता. मुंबई, ठाणे, पालघर, पुण्यासह मराठवाडा, विदर्भात शनिवारी रात्रीदेखील पावसाची संततधार सुरूच होती. त्यामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये नद्यांची पाणीपातळी वाढली. तर मुसळधार पावसामुळे मराठवाडा, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रातील धरणांमध्ये पाण्याच्या साठ्यात वाढ झाल्याचे चित्र आहे. मराठवाड्यात पावसाची स्थिती उत्तम असून काही धरणांचे दरवाजे उघडण्यात आले असल्याचे चित्र आहे. तर ठाणे जिल्ह्यातील बारवी धरण 100 टक्के भरले असून, यंदा भागातील नागरिकांना पाण्याची कसलीही चिंता राहणार नसल्याची सकारात्मक परिस्थिती दिसत आहे. कोकण किनारपट्टीच्या भागात 16 ते 20 ऑगस्टदरम्यान 50-60किमी/ताशी वेगानं वारे वाहणार असून, समुद्रही खवळलेला राहणार आहे. त्यामुळेच मच्छीमारांनी या कालावधीत समुद्रात जाणे टाळावे, असे आवाहन हवामान विभागाकडून करण्यात आले आहे.


घरातून बाहेर पडण्यापूर्वी आजच्या हवामानाचा अंदाज वाचाच : पुणे जिल्ह्यासाठी हवामान खात्याने रेड अलर्ट जारी केला असून, मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, कोल्हापूर, विदर्भातील यवतमाळ, चंद्रपूर गडचिरोली या जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. अलर्ट जरी केलेल्या या जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस होईल, असे हवामान खात्याने म्हटले आहे. हवामान खात्याने कोकण विभागासह महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यात पावसाचा जोर कायम राहणार असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे. त्याचबरोबर कोकण, विदर्भातील काही जिल्ह्यांसह मुंबईमध्ये अतिमुसळधार पाऊस होण्याची शक्यता आहे.

सचेत ॲपमार्फत नागरिकांना सूचना : आपत्तीपासून सतर्क राहण्यासाठी सद्यस्थितीमध्ये नागरिकांना सचेत ॲपमार्फत अलर्ट संदेश पाठविले जात आहेत. आपत्तीच्या अनुषंगाने प्रशासनातर्फे राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल यांना आपत्कालीन परिस्थितीकरिता सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. रायगड जिल्ह्यातील अंबा नदीने धोका पातळी ओलांडली असून, कुंडलिका नदी आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील जगबुडी आणि कोदवली नदीने इशारा पातळी ओलांडली आहे. तसेच याबाबत नागरिकांना सूचित करण्यात आले आहे. नागरिकांनी पूरस्थितीपासून सुरक्षित राहण्यासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत सूचना देण्यात आल्या असून, खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

