अतिवृष्टीसह खराब हवामानाचा भाजीपाल्याला फटका, दर गगनाला भिडल्यानं ग्राहकांचा खिसा होतोय रिकामा
Published : September 11, 2025 at 4:11 PM IST|
Updated : September 11, 2025 at 4:59 PM IST
मनमाड - काही भागात झालेली अतिवृष्टी तसंच खराब हवामान यामुळे शेतातून भाज्या बाजारात कमी प्रमाणात येत आहेत. त्यातच सध्या सुरू असलेला पित्र-पंधरवड्यामुळे छोट्या गावांपासून मोठ्या शहरांपर्यंत भाजीपाल्याच्या भावात मोठी वाढ झाली असल्याचे चित्र आहे. पेट्रोल, डिझेल, गॅस पाठोपाठ आता भाजीपाला देखील महाग झाला आहे. सर्वच भाजीपाल्याने प्रति किलो शंभरी गाठली असून मांस, मच्छी, मटण, तेल, डाळी यांचे भाव देखील मोठ्या प्रमाणात वधारले आहेत. याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत असून त्यांचं बजेट कोलमडत आहे. दुसरीकडे दोन महिन्यांपूर्वी भाजीपाल्याचे दर इतके कोसळले होते की ते फेकून देण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली होती. आता शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव चांगला मिळतोय. मात्र बदलत्या हवामानाचा फटका पिकांना बसून उत्पादनात मोठी घट झाली असल्यानं भाववाढ होऊन देखील शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच आहे.
सध्या महागाईनं लोकांचं कंबरडं मोडल्याचं दिसतय. मटणाचे भाव प्रती किलो 800 रुपये तर कोंबडीच्या मटनाचे भाव देखील प्रती किलो 200 रुपयाच्या उंबरठ्यावर आले आहे. वाढत्या महागाईचा सर्वात जास्त फटका हा गोरगरीब, मजूर आणि रोज कमवून खाणाऱ्यांना बसत आहे. जितक्या वेगाने महागाई वाढत आहे तेवढ्या वेगाने कमाई वाढत नसल्यामुळे अनेकांना जीवन जगणे कठीण झाले आहे. गोरगरीब तसंच मजुरांपासून मध्यमवर्गीयांपर्यंत भाजीपाला एकमेव स्वस्त होता. मात्र इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती सोबत आता भाजीपाला देखील महागला आहे. त्यामुळे खावे तरी काय असा प्रश्न पडला आहे. यावर्षी अतिवृष्टी झाली असल्यामुळे त्याचा फटका इतर पिकांसोबत भाजीपाल्याला देखील मोठ्या प्रमाणात बसला. एकरी उत्पन्नात सुमारे 60 ते 65 टक्के घट झाली आहे. त्यामुळे आवक कमी तर मागणी जास्त अशी परिस्थिती निर्माण झाली असल्यामुळे भावात वाढ झाली असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. तर भाजीपाल्याच्या भावात वाढ होऊन देखील उत्पादनात घट झाली असल्यामुळे पिकावर केलेला खर्च देखील निघत नसल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.
किरकोळ बाजारात आजचे प्रति किलो भाजीपाला भाव.
वांगी - 140 ते 160रु.
गवार - 140 ते 160 रुपये
शेवगा - 125 ते 135 रु
वाल शेंग -80 ते 90 रु
कारले - 70 ते 80 रु.
टोमॅटो -40 ते 50 रु.
फ्लॉवर - 60 ते 80 रु.
कोबी -75 ते 80 रु.
भेंडी -80 ते 100 रु
सिमला मिरची -60 ते 70 रु.
मेथी-25 ते 30 रु.जुडी
कोथंबीर-20ते 25 रु.जुडी
डांगर 30 ते 40 रु
हिरवी मिर्ची 60 ते 80 रु
काटकसरीने घर चालवावे लागते आहे - सध्या पितृपक्ष सुरू असून नैवेद्यासाठी हिरवा भाजीपाला गरजेचा आहे. मात्र सध्या बाजारात कोणताही भाजीपाला हा 100 रुपये किलोच्यापुढेच आहे. दिवसेंदिवस वाढत्या महागाईमुळे जीवन जगणे कठीण झाले आहे. उत्पन्न कमी तर खर्च जास्त अशी परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे काटकसर करावी लागत आहे. केंद्र व राज्य शासनाने महागाईवर अंकुश लावून दिलासा द्यावा - धनश्री रानडे, गृहणी, मनमाड
भवावाढ होऊनही शेतकऱ्यांच्या पदरी काहीच पडत नाही - भाजीपाल्याच्या भावात वाढ झाल्याची ओरड केली जात असली तरी आम्हाला या दरवाढीचा कोणताही फायदा होत नाही. अगोदर खते, बी-बियाणे यांच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढल्या. मजुरी देखील वाढली आहे. त्यात अवकाळी, अतिवृष्टीमुळे उत्पादनात मोठी घट झाली. एकरी फक्त 20 ते 25 टक्केच उत्पन्न निघत आहे. त्यामुळे पिकांवर केलेला खर्च देखील निघत नसल्याने भाव वाढ होऊन देखील आमच्या पदरी काहीच पडत नाही. - समधान गुंजाळ, शेतकरी