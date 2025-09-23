नाशिकमध्ये पावसाचा धुमाकूळ; गोदावरी नदीला पूर, नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा
नाशिकमध्ये मुसळधार पावसानं गोदावरी नदीला पूर आलाय. त्यामुळं पंचवटी परिसरातील मंदिरं पाण्याखाली गेली आहेत. पावसाचा जोर वाढल्यामुळं प्रशासनानं नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.
Published : September 23, 2025 at 4:45 PM IST
नाशिक : शहरात मागील दोन दिवसांपासून पावसाचा धुमाकूळ सुरू आहे. त्र्यंबकेश्वर आणि गंगापूर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात जोरदार पाऊस सुरू असल्यानं गंगापूर धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. त्यामुळं गोदावरी नदीला पुन्हा एकदा पूर आला आहे. याबाबत प्रशासनानं गोदावरी नदीच्या काठावरच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.
पंचवटी परिसरातील मंदिरं पाण्याखाली : राज्यासह नाशिक जिल्ह्यात परतीच्या पावसानं जोरदार हजेरी लावली आहे. त्र्यंबकेश्वर आणि गंगापूर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात जोरदार पाऊस होत असल्यानं गंगापूर धरणातून 2 हजार क्युसेक वेगानं पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. त्यामुळं पुन्हा एकदा गोदावरी नदीला पूर आला आहे. यामुळं पंचवटी रामकुंड परिसरातील लहान, मोठी मंदिरं पाण्याखाली गेली आहेत. पुराचं पाणी दुतोंड्या मारुतीच्या कमरेपर्यंत पोहचलं आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनं गोदावरी नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. दुपारनंतर पावसाचा जोर असाच राहिल्यास गंगापूर धरणातून पाण्याचा विसर्ग वाढवण्यात येईल, असं प्रशासनाच्या वतीनं सांगण्यात आलय. रामकुंड परिसरात सर्वत्र पाणी झाल्यानं देशभरातून धार्मिक विधीसाठी येणाऱ्या भाविकांना अडचण निर्माण होत आहे.
जनजीवन विस्कळीत : 22 सप्टेंबर सायंकाळी पाच वाजेपासून नाशिक जिल्ह्यात पावसाचा जोर वाढला आहे. सोमवारी दिवसभरात नाशिक शहरात 33 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. यामुळं शहरातील वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. नवरात्र असल्यानं नाशिकची ग्रामदैवत असलेल्या कालिका मंदिर परिसरात जत्रा भरते. या ठिकाणी असलेल्या शेकडो व्यवसायिकांचं पावसामुळं नुकसान झालं आहे. पावसाचा जोर असाच राहिल्यास जनजीवन विस्कळीत होऊ शकते.
जिल्ह्यातील या धरणातून सुरू आहे पाण्याचा विसर्ग :
- गंगापूर धरणं 2,300 क्युसेक
- चणकापूर धरणं 12,000 क्युसेक
- पालखेड धरणं 866 क्युसेक
- नादुरमध्यमेश्वर धरणं 6,310 क्यूसेस
- दारणा धरणं 800 क्युसेक
- करंजवन धरणं 451 क्युसेक
- कडवा धरणं 810 क्युसेक
- मुकणे धरणं 363 क्युसेक
- गिरणा धरणं 12,000 क्युसेक
- एकूण जवळपास 40,000 क्युसेक वेगानं पाण्याचा विसर्ग
- जिल्ह्यातील एकूण 26 धरणं 99 टक्के भरली
हेही वाचा :