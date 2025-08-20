पुणे : पश्चिम बंगालच्या उपसागरामध्ये कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्यामुळे मान्सूनचे वारे पुन्हा सक्रिय झाले आहेत. त्यामुळे कोकण किनारपट्टीसह मध्य महाराष्ट्रातील घाटमाथ्यांवर मुसळधार पावसाचा जोर वाढला आहे. पुणे शहरात तसंच परिसरातील घाटमाथ्यांवरदेखील जोरदार पावसाची नोंद झाली आहे. खडकवासला धरण क्षेत्रात मुसळधार पावसामुळे धरणातील पाण्याचा विसर्ग वाढवण्यात आला आहे. काल मंगळवारी रात्री खडकवासला धरणातून तब्बल 35 हजार क्यूसेकनं पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला. त्यामुळे पुणे शहरातील मुठा नदीच्या काठावरील भागांमध्ये पूरपरिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका लक्षात घेता नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
अनेक सोसायट्यांमध्ये पाणी शिरलं : या विसर्गामुळे पुण्यातील भिडे पूल पाण्याखाली गेला असून वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. सिंहगड रोड येथील एकतानगरी परिसरातील काही सोसायट्यांमध्ये पाणी शिरलं आहे, त्यामुळे येथील नागरिकांना पुन्हा एकदा अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. नागरिकांनी प्रशासनाच्या सूचना लक्षात घेऊन आवश्यक ती काळजी घ्यावी, असं आवाहन आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून करण्यात आलं आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतरही उपाययोजना नाही : सिंहगड रोडवरील एकतानगरी परिसर पुन्हा एकदा मुसळधार पावसामुळे जलमय झाला. मागील वर्षी देखील याच भागात जोरदार पावसामुळे अनेक सोसायट्यांमध्ये पावसाचं पाणी शिरलं होतं. त्यावेळी परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या भागाची पाहणी केली होती आणि सुरक्षा भिंत उभारण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र, त्यानंतर वर्षभर उलटलं तरीही प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस उपाययोजना झाल्याचं दिसून आलं नाही.
नागरिकांना स्थलांतरित करण्याचं काम सुरू : मंगळवार रात्रीपासून महापालिका प्रशासन आणि अग्निशमन दलाचे कर्मचारी सतत या भागात कार्यरत असून, सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं नागरिकांना स्थलांतरित करण्यात येत आहे. शहर तसंच घाटमाथ्यावर सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे खडकवासला धरण क्षेत्रातील जलसाठ्यात मोठी वाढ झाली आहे. परिणामी, धरणातून पाण्याचा विसर्ग आणखी वाढवण्यात आला आहे. या वाढलेल्या विसर्गामुळे नदीपात्रातील पाण्याची पातळी झपाट्यानं वाढत असून, सिंहगड रोडवरील एकतानगरी परिसरात पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे पुणे महानगरपालिका आणि आपत्कालीन यंत्रणांकडून तातडीने कारवाई करत या भागातील नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित केलं जात आहे.
हेही वाचा