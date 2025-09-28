गोदावरीनं नाशिकमध्ये ओलांडली धोक्याची पातळी; लोकांचे जीव वाचविण्याला प्राधान्य-छगन भुजबळ
येवल्याच्या पूरग्रस्त भागात बचाव आणि स्थलांतर कार्य सुरू असताना पूरग्रस्त भागांची छगन भुजबळ यांनी पाहणी केली. त्यांनी प्रशासनाला मदतीचे निर्देश दिले आहेत.
नाशिक-येवल्यासह नाशिक जिल्ह्यात विविध ठिकाणी गेल्या 24 तासात 100 मिलिमीटरहून अधिक पावसाची नोंद झाली आहे. त्यामुळे या ढगफुटी सदृश्य पावसानं अनेक नद्या-नाल्यांना पूर आलेला आहे. अनेक ठिकाणच्या लोकांना स्थलांतरित करण्याचं काम सुरू असल्याचं मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.
मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज येवला मतदारसंघातील पूरग्रस्त भागाची अधिकाऱ्यांसमवेत पाहणी करत तातडीनं मदत कार्य उपलब्ध करून दिलं. ते म्हणाले, या नैसर्गिक संकटात सरकार जनतेच्या सोबत आहे. बाधित झालेल्या प्रत्येक घटकाला आवश्यक ती मदत उपलब्ध करून देण्यात येईल. मात्र, प्रथमतः पूरग्रस्त भागातील नागरिक तसेच पशूंचे जीव वाचविण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रथम प्राधान्य असल्याची माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
मदतकार्यात सहभागी व्हावे, होण्याच्या सूचना- गेल्या 24 तासात 100 मिलिमीटरपेक्षा अधिक अतिवृष्टी झाल्यानं पूरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे. या नैसर्गिक आपत्तीत पोलीस, प्रशासन आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांना तातडीनं मदतकार्यात सहभागी व्हावे. तसेच प्रत्येक विभागांच्या प्रमुखांनी कार्यालयात उपस्थित राहून तातडीनं आवश्यक हालचाली करण्याच्या मंत्री छगन भुजबळ यांनी सूचना केल्या आहेत.
तातडीनं उपलब्ध मदत करून देण्याच्या सूचना- आपत्तीग्रस्त कुटुंबांना 10 किलो गहू आणि 10 किलो तांदूळ, तसेच गहू नको असलेल्यांना तेवढेच तांदूळ वाटप करण्याचे निर्देश मंत्री भुजबळ यांनी दिले. याबरोबरच त्यांनी प्रति कुटुंब 3 किलो डाळ उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच आवश्यकतेनुसार आपत्तीग्रस्तांना सुरक्षितस्थळी हलवून निवारा उपलब्ध करून देण्याच्यादेखील सूचना आहेत. तसेच ही परिस्थिती आपण अतिशय गांभीर्यपूर्वक हाताळत आहोत. लोकांचे जीव वाचविण्याला आपलं प्राधान्य आहे. तसेच त्यांना तातडीनं मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
भुजबळांनी पाण्यात उतरून केली पाहणी- मंत्री छगन भुजबळ यांनी येवला तालुक्यातील अंदरसुल येथे कोळगंगा नदीचे पाणी नागरी वस्तीत घुसल्याने अनेक घरांमध्ये पाणी शिरून प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या भागात मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रत्यक्ष पाण्यात उतरून पाहणी केली. त्यानंतर येवला शहरातील हुडको कॉलनी या रहिवासी भागात घरांमध्ये पाणी शिरले. याठिकाणी पाहणी केली. त्यानंतर सावरगाव परिसराची पाहणी करत पाटोदा शहरातील शॉपिंग सेंटर भागातील पूरग्रस्त भागाची पाहणी केली. तसेच निफाड तालुक्यातील पाचोरा,मरळगोई, लासलगाव, टाकळी विंचूर येथे नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करत तातडीनं मदत करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
मुसळधार पावसामुळे तिघांचा मृत्यू- प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार बागलाण तालुक्यात झालेल्या वादळी वारा, वीज आणि पाऊस यामुळे घरांची पडझड होऊन त्यात तिघांचा मृत्यू झाला आहे. टेंभे या गावातील कस्तुराबाई भिका अहिरे (वय 75) आणि गोराणे गावातील देवचंद गोपा सोनवणे (वय 80), त्यांची सून निर्मला नामदेव सोनवणे (वय 30) अशी मृतांची नावे आहेत.
नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा- नाशिक जिल्ह्याला पावसानं रेड अलर्ट देण्यात आला आहे. गंगापूर धरणातून केला जाणारा विसर्ग आणि शहरात पडणाऱ्या पावसामुळे नाशिकच्या गोदावरी नदीनं इशारा पातळी ओलांडली आहे. रामकुंड परिसरातील राम सेतू पुलाहून पाणी वाहू लागले दुतोंड्या मारुती मंदिर पाण्यात बुडाले आहे. पुराचे पाणी भांडी बाजारात शिरले आहे. व्यापाऱ्यांनी दुकानातला माल काढून घ्यावा, अशा प्रशासनानं सूचना दिल्या आहेत. गंगापूर धरणातून 6500 क्युसेस तर नांदूरमध्यमेश्वर धरणातून 80 हजार क्युसेस वेगाने पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला. गोदावरी नदीकाठच्या नागरिकांना आणि सायखेडा, चांदोरी, निफाड या गावांना प्रशासनानं सतर्कतेचा इशारा दिला. धबधबे तसेच पाण्याच्या ठिकाणी नागरिकांनी जाऊ नये, असे प्रशासनानं आवाहनं केलं.
