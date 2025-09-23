धाराशिवमध्ये खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी छातीएवढ्या पाण्यात उतरून एका कुटुंबाला वाचवलं
मराठवाड्यात मुसळधार पावसानं कहर केला आहे. अनेक जिल्ह्यांत अतिवृष्टी झाली आहे. यावेळी धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर बचावकार्यात सहभागी झालेले पाहायला मिळाले.
Published : September 23, 2025 at 2:32 PM IST
धाराशिव : गेल्या काही दिवसांपासून मराठवाड्याला मुसळधार पावसानं झोडपून काढलं आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. नदी-नाल्यांचं पाणी गावांमध्ये पाणी शिरलं असून जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. पुरामुळे जीवनोपयोगी साहित्यांसह शेतीचं मोठं नुकसान झालं आहे. सध्या प्रशासन आणि एनडीआरएफच्या पथकांकडून पूरग्रस्त भागात मदत व बचावकार्य जलदगतीनं सुरू आहे.
खासदार-पाटील मदतकार्यात सहभागी : मराठवाड्यात पावसाचा सर्वाधिक फटका धाराशिव जिल्ह्याला बसला. येथील परंडा, भूम व वाशी तालुक्यांमध्ये मुसळधार पावसानं मोठा कहर केला आहे. जिल्ह्यातील 92 गावं बाधित झाली असून, 64,029 शेतकरी यामुळे प्रभावित झाली आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार, तब्बल 62,985 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचं नुकसान झाल्याचं जिल्हा प्रशासनानं सांगितलं आहे. अशा कठीण परिस्थितीत धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि आमदार कैलास पाटील हे पूरग्रस्त भागातील मदत कार्यात सहभागी झाले आहेत. कोसळणाऱ्या पावसात स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता, ते एनडीआरएफच्या जवानांसोबत मदतकार्यात गुंतलेले पाहायला मिळाले.
शेतकऱ्यांना तातडीची मदत देण्याची मागणी : परंडा तालुक्यातील वडनेर येथील एका घरात अडकलेल्या 4 सदस्यांच्या कुटुंबाचा जीव वाचवण्यासाठी खासदार ओमराजे निंबाळकर स्वतः पाण्यात उतरले. मध्यरात्री 2 वाजल्यापासून घरात अडकलेल्या या कुटुंबाला वाचवताना एनडीआरएफच्या बोटीला अडचण आली. त्यावेळी गावकऱ्यांच्या मदतीनं खासदार निंबाळकर यांनी छातीपर्यंत वाहणाऱ्या पाण्यात उतरून चारही जणांना बाहेर काढलं व सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवलं. "ही परिस्थिती माझ्या कुटुंबावर आली असती तरी मी घरात बसलो नसतो", अशी भावना खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी बोलून दाखवली. सोबतच त्यांनी शेतकऱ्यांना तातडीची मदत द्यावी, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे.
नदीकाठच्या गावांमध्ये भीषण परिस्थिती : सिना कोळेगाव प्रकल्पातून 70 हजार क्यूसेक, खासापुरी प्रकल्पातून 44 हजार 655 क्यूसेक आणि चांदणी प्रकल्पातून 31 हजार 561 क्यूसेक विसर्ग सुरू असल्यामुळे नदीकाठच्या गावांमध्ये भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भूम तालुक्यातील चिंचोली येथे 70 वर्षीय महिलेचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. तर पिंपळगाव येथे 20 गायींनी पुराच्या पाण्यामुळे जीव गमावला. अनेक गावांतून पशूधन वाहून गेल्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.
300 नागरिकांचं रेस्क्यू ऑपरेशन : परंडा तालुक्यात रविवारी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे चांदणी, उल्का व उल्फा नद्यांना महापूर आला. रुई, दुधी, ढगपिंपरी, देवगाव (खु.), वडनेर आदी गावांमध्ये 250 ते 300 नागरिक अडकले होते. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन पथक, आर्मी, एनडीआरएफ व हेलिकॉप्टरच्या सहाय्यानं सर्व नागरिकांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आलं. रुई येथे 13 आदिवासी, लाखी येथे 12, ढगपिंपरी येथे 8 आणि वडनेर परिसरातील 35 जणांना विशेष मोहीम राबवून सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलं.
