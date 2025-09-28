ETV Bharat / state

शिर्डीत पावसाचा तडाखा; हॉटेल व्यावसायिकांवर आर्थिक संकट, वीज पुरवठा खंडित

शिर्डीमध्ये मुसळधार पावसामुळं वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. त्यामुळं याचा परिणाम पर्यटनावर होत आहे. वीज नसताना भाविकांना सुविधा देताना हॉटेल व्यावसायिक आर्थिक अडचणीत सापडलेत.

पावसामुळं शिर्डीतील हॉटेल व्यावसायिकांवर आर्थिक संकट (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 28, 2025 at 3:50 PM IST

अहिल्यानगर : शिर्डी आणि परिसरात शनिवारपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. तसंच मुसळधार पावसाचा फटका पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या हॉटेल उद्योगालाही बसला आहे. शनिवारी सायंकाळी शिर्डीत जोरदार वारा आणि विजेच्या कडकडाटासह मुसळधार पावसानं हजेरी लावली. पावसावेळी वाहणाऱ्या जोरदार वाऱ्यानं परिसरातील झाडे आणि विजेचे खांब कोसळलेत. परिणामी शिर्डीतील वीजपुरवठा खंडित झालाय. त्यामुळं हॉटेल व्यावसायिकांना मोठं नुकसान सोसावं लागतंय.

व्यावसायिकांवर आर्थिक संकट : सध्या नवरात्र उत्सव सुरू असला तरी अपेक्षेपेक्षा कमी भाविक शिर्डीत दाखल झालेत. अशा परिस्थितीत ज्या रूम्समध्ये भाविक राहिलेत. भाविकांना सुविधा देण्यासाठी हॉटेल व्यवसायिकांना रात्रभर जनरेटर सुरू ठेवावे लागत आहेत. मात्र रूमचं भाडं आणि जनरेटरसाठी लागणारा डिझेल खर्च यात मोठा ताळमेळ आहे. त्यामुळं व्यावसायिकांवर आर्थिक संकट कोसळल आहे.

उत्पन्नापेक्षा डिझेलचा खर्च अधिक : "एका रूमचं भाडं साधारण 1,000 ते 1,500 रुपये आहे. सध्या बहुतांश हॉटेल्समध्ये चार-पाच रूम्सच भरल्या आहेत," अशी माहिती एका हॉटेल मालकानं दिली. "शनिवारी आमच्या सहा रूम्स भरल्या होत्या. त्यातून 6 हजार रुपये उत्पन्न मिळालं. मात्र रात्री 9 ते सकाळी 9 वाजेपर्यंत जनरेटर सुरू ठेवण्यासाठी तब्बल 9 हजार रुपयांचा डिझेल खर्च झाला. उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च होत असल्यानं आम्हाला तोटा सहन करावा लागतोय," अशी प्रतिक्रिया एका हॉटेल व्यावसायिकानं दिली.

लाईट नसल्यामुळं हॉटेल व्यावसायिक हतबल : "वीजपुरवठा कधी सुरळीत होईल याची निश्चिती नसल्यानं हॉटेल व्यवसायिक हतबल झालेत. पर्यटन आणि भाविकांवर पूर्णपणे अवलंबून असलेला शिर्डीतील हॉटेल उद्योग लाईट नसल्यानं मोठ्या आर्थिक संकटात सापडलाय. भाविकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी आम्ही शक्य तितक्या सोयी-सुविधा देत आहोत. मात्र शासनानं या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मदत करावी," अशी मागणी शिर्डीतील हॉटेल व्यावसायिक निलेश कोते यांनी केली आहे.

