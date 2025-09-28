फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांना एक लाख हेक्टरी मदत द्या; रस्त्यावर मोसंबी फेकून आंदोलन
अतिवृष्टीमुळं जिल्ह्यातील फळबागांचे मोठं नुकसान झालं आहे. यामुळं शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर मोसंबी फेकून हेक्टरी एक लाख रूपयांची मदत मागितली. तसंच शासनानं पंचनामा करण्याची मागणी केली.
Published : September 28, 2025 at 1:52 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : अतिवृष्टीमुळं बळीराजा हवालदिल झालाय. त्यात मराठवाड्यातील फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान झालं आहे. फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांना एक लाख रुपये हेक्टरी मदत मिळावी यासाठी रस्त्यावर मोसंबी फेकून आंदोलन करण्यात आलं. विभागात मोठ्या प्रमाणात मोसंबी, डाळिंब, सीताफळ, चिकू यासारख्या फळांची बाग उभ्या आहेत. मात्र अतिवृष्टीमुळं लागलेली फळं कोसळली आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारनं तातडीनं पंचनामे करून मदत करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली.
निपाणी फाट्यावर आंदोलन : मुसळधार पावसामुळं मराठवाड्यातील शेतकरी हैराण झाला आहे. अतिवृष्टीमुळं बहुतांश ठिकाणी शेतांमध्ये पाणी भरल्यानं हाताशी आलेलं पिक नष्ट होतय. हवालदिल झालेला शेतकरी आता तरी पाऊस थांबावा अशी प्रार्थना करत आहेत. त्यात फळबागांचं अतिनुकसान होत असल्यानं सरकारनं तातडीनं मदत करावी अशी मागणी होत आहे. मोसंबीचं आगार समजल्या जाणाऱ्या भागांमध्ये पिक अडचणीत सापडल्यानं बळीराजा रोष करत आहेत. सोलापूर महामार्गावर निपाणी फाटा इथं फळ उत्पादक शेतकऱ्यांनी मोसंबी रस्त्यावर फेकून लवकरात लवकर अनुदान किंवा विम्याची रक्कम देण्याची मागणी केली आहे. फेकलेल्या फळांवर शेतकऱ्यानं लोळून "या पिकाचं काय करू?" असा प्रश्न सरकारला विचारला आहे. हेक्टरी किमान एक लाख रुपयांची मदत द्यावी, लावलेला खर्च तरी निघाला पाहिजे यासाठी प्रयत्न करा, असं म्हणत शेतकऱ्यानं टाहो फोडला.
फळबाग उद्धवस्त : जिल्ह्यातील सिल्लोड, पाचोड, पैठण, वैजापूर, गंगापूर, कन्नड या तालुक्यांमध्ये विक्रमी पाऊस पडला आहे. यामध्ये कापूस, मका, सोयाबीन, तूर, मूग या सोबत मोसंबी, सीताफळ, चिकू, पेरू अशा फळबागांचं नुकसान झालं आहे. झाडाला लागलेली फळे जमिनीवर कोसळली आहेत. तर अती पाण्यानं फळं काळी पडली आहेत. त्यामुळं हाताशी आलेलं फळ नष्ट होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. आता वर्ष काढायचं कसं असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी सरकारला विचारला आहे. एकीकडं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आर्थिक तरतूद नाही असं सांगितलं. मात्र आमची परिस्थिती बघा, अशा अवस्थेत कर्जवसुलीसाठी बँकेचे अधिकारी येत आहेत. बॅकेला पैसे द्यायचे कुठून? असा जाब शेतकऱ्यांनी विचारला. फळबागांना समाधानकारक भरपाई द्या, वेळ आली तर रस्त्यावर उतरू असा इशारा आंदोलनात देण्यात आला.
शहरात अनेक ठिकाणी शिरलं पाणी : शनिवारी सायंकाळपासून जिल्ह्यात पुन्हा मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली. रात्रभर सुरू असलेल्या पावसामुळं शहरातील रेल्वेस्टेशन, सिडको, मुकुंदवाडी, लक्ष्मीनगर या भागांमध्ये पाणी शिरलं. तर ग्रामीण भागात सिल्लोड, गंगापूर भागांमध्ये गावांमध्ये पाणी गेल्यानं अग्निशमन दलाच्या जवानांनी बचावकार्य करून नागरिकांना सुखरूप ठिकाणी हलवलं. तर पुढील दोन दिवस मुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
