अतिवृष्टीचा फुल बागांना फटका; 40 टक्के आवक घटल्यानं दसरा, दिवाळीत झेंडूचे भाव कडाडणार
नाशिकमध्ये पावसामुळं पिकांचं मोठं नुकसान झालंय. त्यासोबतच फुल बागा देखील पाण्यात गेल्या आहेत. त्यामुळं फुलाची आवक 40% घटली असून दसरा, दिवाळीला झेंडूचं भाव कडणार आहेत.
Published : September 30, 2025 at 8:02 PM IST
नाशिक : नाशिक जिल्हा हा फुल शेतीचा जिल्हा म्हणून सर्वत्र प्रसिद्ध आहे. मागील आठवड्यापासून राज्यासह नाशिक जिल्ह्यात झालेल्या जोरदार पावसामुळं मका, कांदा, कापूस, बाजरीसह फुल बागांचं मोठं नुकसान झालं आहे. ऐन दसरा, दिवाळीत झेंडू, शेवंती, मोगरा, गुलाब या फुलांची आवक 40 टक्क्यांनी घटल्यामुळं फुलांचे भाव वाढणार असल्याची शक्यता फुलशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी तसेच विक्रेत्यांनी व्यक्त केली आहे.
स्थानिक बाजारात फुलं विकण्याची वेळ : जिल्ह्यात दसरा, दिवाळीच्या अगोदर 500 एकरांवर झेंडूची शेती बहरात येणार होती. परंतु मुसळधार पावसामुळं केवळ 300 एकर वरील फुलं हातात येतील. त्यातही पुरेसा सूर्यप्रकाश न मिळल्यानं फुलांचा आकार कमी राहिला आहे. दरवर्षी दसऱ्यासाठी नाशिकहून मोठ्या प्रमाणात झेंडू मुंबई, बडोदा इथं विक्रीसाठी पाठवला जातो. मात्र यंदा पावसामुळं झेंडू भिजल्यानं तो स्थानिक बाजारात विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे.
40 टक्के घट : "नाशिक जिल्ह्यात मागील आठ दिवसांपासून पावसाची संततधार सुरू आहे. त्यामुळं आमच्या झेंडू फुलाच्या शेतीला मोठा फटका बसला आहे. पावसामुळं झाडं कोलमडून पडली होती. तसंच झेंडू पावसामुळे ओला झाल्यानं तो मोठ्या प्रमाणात खराब झालाय. फुलांना पुरेसा सूर्यप्रकाश मिळाला नसल्यानं त्यांची वाढ पाहिजे तशी झाली नाही. त्यामुळं यंदा फुलांमध्ये 40 टक्के घट झाली आहे. दरवर्षी आम्ही मुंबईला झेंडू पाठवतो. मात्र यंदा कमी भावात स्थानिक बाजारात विकण्याची वेळ आमच्यावर आली आहे," असं फुल शेतकरी आकाश धोंडगे यांनी सांगितलं.
मागणी घटली : "महिन्यापासून फुल व्यवसायाला महागाईचा फटका बसला आहे. नवरात्र उत्सव काळात झेंडू आणि शेवंतीला सर्वाधिक मागणी असते. परंतु ही फुलं पावसामुळं महाग झाली आहेत. मागील वर्षाच्या नवरात्रीपेक्षा यंदा फुलांमध्ये 30 टक्के घट झाली आहे," असं फुल विक्रेते बाळासाहेब गायकवाड यांनी सांगितलं.
पॉलिमरखाली फुलशेती वाचली : नाशिक जिल्ह्यात पावसाचा फटका पॉलिमरखाली असलेल्या फुल शेतीला बसला नाही. त्यामुळं जे शेतकरी फुल शेती उघड्यावर करतात त्यांना सर्वधिक फटका बसला आहे. जिल्ह्यात केवळ 30 टक्के फुल शेती पॉलिमरखाली केली जाते, अशी माहिती कृषी विभागानं दिली.
फुलाचे सध्याचे दर :
- झेंडू : 170 ते 200 रुपये
- पांढरी शेवंती : 200 ते 220 रुपये
- निशिगंधा बंडल : 20 ते 25 रुपये
- जरबेरा बंडल : 100 ते 120 रुपये
- गुलाब बंडल : 30 ते 35 रुपये
