ठाण्यात पावसाची रिप रिप सुरूच : दहा तासात 100 मिलिमीटर पावसाची नोंद, अनेक ठिकाणी साचलं पाणी

हवामान विभागानं ठाण्याला रविवारी रेड अलर्ट जारी केला. रविवारी दहा तासात 100 मिलिमीटर पावसाची नोंद करण्यात आली. त्यामुळे अनेक सखल भागात पाणी साचलं आहे.

संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 29, 2025 at 1:31 PM IST

ठाणे : हवामान विभागानं ठाणे जिल्ह्याला रविवारी रेड अलर्ट जाहीर केल्यानंतर अतिवृष्टीचा अंदाज व्यक्त केला. त्याप्रमाणं रात्रीपासूनच पावसानं ठाण्यात जोर धरला, रात्री 11 वाजता एका तासात 43 मिलिमीटर पाऊस पडला आणि सखल भागात पाणी साचलं. या पावसामुळे ऐन नवरात्रीत दांडिया रसिकांचा हिरमोड झाला. अनेक दिवसानंतर ठाण्यात पावसाची जोरदार हजेरी लावली असून अनेक ठिकाणी अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे.

ठाण्यात पावसाची रिप रिप (Reporter)

नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे प्रशासनाचे आवाहन : भारतीय हवामान विभागानं (IMD) दिलेल्या सूचनेनुसार, आज पहाटे 3 वाजेपासून ठाणे जिल्ह्यासह ऑरेंज अलर्ट जारी केलेल्या जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासन पूर्णपणे सतर्क झालं आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

प्रशासनाकडून तातडीने उपाययोजना : राज्याचे मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी राज्यातील उच्च अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून सर्व प्रशासकीय यंत्रणांना सज्ज राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. यात सर्व महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगर पंचायत, उपविभागीय अधिकारी (SDO), तहसिलदार, तसेच तलाठी, ग्रामसेवक, आणि पोलीस पाटील यांच्यापर्यंत सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सतर्क राहावं, असं सांगण्यात आलं आहे. जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांनी सैन्य दल (Army), राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF), आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (SDRF) यांच्याशी समन्वय साधून बचाव कार्यासाठी तयारी केली आहे. आवश्यकता भासल्यास,नागरिकांना सुरक्षित निवारा किंवा मदत शिबिरांमध्ये हलवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. विशेषतः, समुद्रकिनाऱ्याजवळील गावांवर लक्ष ठेवण्यास सांगितलं आहे. भरती-ओहोटीच्या वेळा तपासून मच्छिमारांनाही सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

नागरिकांना प्रशासनाचे आवाहन : जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संदीप माने यांनी नागरिकांनी घाबरु नये असं आवाहन केलं आहे. शासन आणि प्रशासन आपल्या सुरक्षिततेसाठी पूर्णपणे तयार असून, कोणत्याही परिस्थितीत घाबरून जाऊ नये. नागरिकांनी प्रशासनाकडून येणाऱ्या सूचनांचं पालन करावं. सुरक्षित ठिकाणी राहावं, जुन्या किंवा धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्यांनी विशेष काळजी घ्यावी. तसेच, गरज असल्यासच घराबाहेर पडावं. कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीसाठी जवळच्या प्रशासकीय कार्यालयाशी किंवा मदत केंद्राशी संपर्क साधावा. या परिस्थितीत प्रशासनाला सहकार्य करून स्वतःची आणि कुटुंबाची काळजी घेण्याचं आवाहनही ठाणे जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे.

