ठाणे : गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेली पावसाची संततधार सोमवारी देखील सुरूच आहे. सकाळपासूनच ठाण्यात पावसानं धुमशान घातलं. धुवाँधार बरसलेल्या पावसामुळं शहरातील सखल भागात पाणी साचलं. तर गायमुख परिसरात डोंगरातून आलेल्या पाण्याचा निचरा न झाल्यानं घोडबंदर रोडवर पाणी साचल्यामुळं या मार्गावरील वाहतूक पूर्णतः खोळंबली होती. वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्यानं प्रवाशांना वाहतूक कोंडीमध्ये अनेक तास अडकून पडावं लागलं. दरम्यान, सकाळी 9.30 ते दुपारी 3.30 वाजेपर्यंत 100 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाल्याची माहिती ठाणे महानगरपालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षातून देण्यात आलीय.
सहा तासांत 100 मिलीमीटर पावसाची नोंद : शनिवारी दहीहंडीपासून ठाण्यात पावसाची संततधार सुरूच आहे. शनिवारी रात्रीपर्यंत शहरात तब्बल 42.64 मिमी पावसाची नोंद झाली होती. रविवारी दुपारपर्यंत झोडपून काढणाऱ्या पावसानं नंतर दिवसभर रिपरिप सुरू ठेवली होती. तर, सोमवारी (18 ऑगस्ट) सकाळपासूनच जोर धरलेल्या पावसानं मुसळधार बरसात केली. सोमवारी सकाळी 9.30 ते दुपारी 3.30 वाजेपर्यंत सहा तासांत तब्बल 100 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली.
ठिकठिकाणी सखल भागात पाणी साचलं : संततधार पावसामुळं ठिकठिकाणी सखल भागात पाणी साचल्यानं आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी कामावर निघालेल्या नोकरदार वर्गाची चांगलीच त्रेधातिरपिट उडाली. पाण्यातून वाट काढताना शाळा-कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांचीही ससेहोलपट झाली. रस्त्यांवरील खड्डे आणि साचलेल्या पाण्यामुळं वाहनांची गती मंदावली. त्यामुळं नागरिकांना तासन तास वाहतूक कोंडीत अडकून पडावं लागलं.
मुसळधार पावसाचा इशारा : घोडबंदर रोडसह विविध ठिकाणी पाणी रस्त्यावर आल्यानं त्याचा फटका वाहतुकीला बसला. शहरातील वंदना सिनेमा, नौपाडा, कळवा, दिवा आदि अनेक ठिकाणी पाणी तुंबल्यामुळं वाहतुक विस्कळीत होऊन बाजार - उदीमही थंड पडल्याचं चित्र दिसून आलं. दरम्यान, हवामान खात्यानं पुढील 24 तास ठाणे जिल्ह्यात मुसळधार पावसाचा इशारा दिला असून, नागरिकांनी अनावश्यक प्रवास टाळावा, अशी सूचना केलीय.
विद्यार्थ्यांची बोटीद्वारे सुटका : मुसळधार पावसामुळं कळवा पूर्व या भागात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्यानं शाळेत अडकलेल्या विद्यार्थ्यांची चक्क बोटीद्वारे सुटका करण्यात आली. गुडघाभर साचलेल्या पाण्यातून वाट काढताना स्थानिक नागरिकांना अनेक अडचणी येत होत्या. शाळेच्या परिसरातील कोळी बांधवांनी तत्काळ लहान बोटी काढल्या आणि मुलांची सुखरूप सुटका केली. जवळपास तासभर हे मदतकार्य सुरू होतं. यावेळी पालिका प्रशासनाला संपर्क करूनही कोणतीही मदत मिळाली नसल्यानं पालकांनी नाराजी व्यक्त केली.
शाळांना प्रशासनानं दिली सुट्टी : संततधार कोसळणाऱ्या पावसाचा जोर वाढत असल्यानं सोमवारी दुपारनंतर ठाणे जिल्ह्यातील सर्व शाळेतील विद्यार्थ्यांना सुट्टी देण्यात आली. तसंच हवामान खात्यानं पावसाचा अलर्ट दिलेला असल्यानं उद्या म्हणजे मंगळवारी देखील प्रशासनानं सुट्टी जाहीर केलीय.
मुंब्रा-शीळ रोडवर पाणीच पाणी : मुंब्रा-शीळ रोडवरती पावसाच्या पाण्यामुळं पाणी साचून अडीच ते तीन फुटांपर्यंत वाहने पाण्याखाली गेली होती. वनविभागाच्या हद्दीतून येणार पाणी त्यासोबत खाडीचं येणारं पाणी, यामुळं मुंब्रा-शीळ रोडवर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचलं होतं.
