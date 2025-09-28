ETV Bharat / state

शिर्डीला ढगफुटी सदृश पावसानं झोडपलं; नागरिकांचं हॉटेलमध्ये स्थलांतर, साई संस्थानदेखील मदतीसाठी सरसावलं

शिर्डीत मुसळधार पाऊस झाला आहे. परिणामी 15 कुटुंबाचं स्थलांतर एका हॉटेलमध्ये करण्यात आलं आहे. तसेच, साई संस्थानदेखील मदतीसाठी पुढे सरसावलं आहे.

Heavy Rain in Shirdi
शिर्डीत मुसळधार पाऊस (ETV Bharat)
Published : September 28, 2025 at 12:23 PM IST

Updated : September 28, 2025 at 1:53 PM IST

अहिल्यानगर : शिर्डीला तुफान पावसानं झोडपून काढलं आहे. शनिवारी (27 सप्टेंबर) सायंकाळी 6 वाजल्यापासून शिर्डीसह परिसरात मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली असून, आज रविवारी सकाळपर्यंत पावसाचा जोर कायम राहिला. या पावसामुळे लक्ष्मीनगर परिसरातील ओढ्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचलं आणि त्याचा परिणाम म्हणून अनेक घरांमध्ये पाणी शिरलं. परिणामी, 15 कुटुंबांना आपली घरं सोडावी लागली आहेत. या कुटुंबांना तातडीनं मंडई पॅलेस हॉटेलमध्ये स्थलांतरित करण्यात आलं आहे.

शिर्डीला ढगफुटी सदृश पावसानं झोडपलं (ETV Bharat)

परिस्थिती पूर्वपदावर येईपर्यंत हॉटेलमध्ये विनामूल्य आसरा : शिर्डीतील हॉटेल व्यावसायिक प्रतीक शेळके यांनी मानवतेचा परिचय देत या सर्व कुटुंबीयांना आपल्या हॉटेलमध्ये विनामूल्य आसरा दिला आहे. तब्बल 21 खोल्या नागरिकांच्या राहण्यासाठी उपलब्ध करून दिल्या असून त्यांच्या जेवण आणि नाश्त्याचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. पाऊस थांबून नागरिकांच्या घरातील पाणी निघेपर्यंत त्यांना हॉटेलमध्येच ठेवलं जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. तोपर्यंत हॉटेलच्या खोल्या भाविकांना भाड्याने दिल्या जाणार नाही, असंही शेळके यांनी स्पष्ट केलं.

Heavy Rain in Shirdi
शिर्डीला ढगफुटी सदृश पावसानं झोडपलं (ETV Bharat)

दरवर्षी अशीच परिस्थिती : दरवर्षी पावसाळ्यात लक्ष्मीनगर परिसरात अशीच परिस्थिती निर्माण होते. ओढ्यातून येणाऱ्या पाण्यामुळे नागरिकांचं मोठे नुकसान होतं, पण प्रशासनाकडून कायमस्वरूपी उपाययोजना होत नाहीत. ही नाराजी स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली. "आज आमच्या घरात पाणी शिरलं आणि आमचे संसार उद्ध्वस्त झाले," अशी भावना नागरिकांनी व्यक्त केली. तसेच, प्रशासनानं यावर ठोस तोडगा काढावा अशी मागणीही यावेळी केली.

Heavy Rain in Shirdi
नागरिकांचं हॉटेलमध्ये स्थलांतर (ETV Bharat)

मदतीसाठी साईबाबा संस्थान देखील सरसावलं : दरम्यान, माजी नगरसेवक निलेश कोते, माजी नगरसेवक मंगेश त्रिभुवन यांच्यासह शिर्डी नगरपरिषदेचे मुख्य अधिकारी सतिष दिघे लक्ष्मीनगर येथे तळ ठोकून आहेत. या ठिकाणी जेसीबीच्या साहाय्यानं पाण्याला वाट मोकळी करण्याचं काम सुरू आहे. तसेच, येथील नागरिकांच्या मदतीसाठी साईबाबा संस्थान देखील पुढे आलं आहे. ज्यांच्या घरात पाणी शिरलं आहे, अशा नागरिकांसाठी साईबाबा संस्थानच्या भक्त निवासात राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली असून, त्यांना जेवणाचीही व्यवस्था संस्थानच्या वतीने केली जात आहे, अशी माहिती संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली आहे.

Last Updated : September 28, 2025 at 1:53 PM IST

