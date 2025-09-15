ETV Bharat / state

पुण्यात मुसळधार पाऊस! शिरूर तालुक्यात पावसाचं थैमान; कांदा पिकाचे मोठे नुकसान

सध्या सुरू असलेल्या कांदा लागवडीवर या पावसाचा विशेषतः मोठा परिणाम झाला असून, अनेक ठिकाणी शेतात पाणी साचल्याने पिके उद्ध्वस्त झाली आहेत.

Heavy rain in Pune
पुण्यात मुसळधार पाऊस (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 15, 2025 at 1:47 PM IST

Updated : September 15, 2025 at 2:25 PM IST

1 Min Read
पुणे: पुण्यासह राज्यातील इतर भागात काल रात्रीपासून मुसळधार पाऊस सुरू असून, पावसाने मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालंय. अनेक सोसायटींमध्ये पावसाचं पाणी शिरलं आहे, तर अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांचं देखील मोठं नुकसान झालंय. शिरूर तालुक्यात रात्रभर कोसळलेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सध्या सुरू असलेल्या कांदा लागवडीवर या पावसाचा विशेषतः मोठा परिणाम झाला असून, अनेक ठिकाणी शेतात पाणी साचल्याने पिके उद्ध्वस्त झाली आहेत.

पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा-अपेक्षांवर पाणी : काल रात्रीपासून जिल्ह्यात होत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा-अपेक्षांवर पाणी फिरले असून, खर्चिक लागवड कोसळण्याची वेळ आली आहे. शेतकरी वर्गात चिंता आणि हतबलता निर्माण झाली आहे. जिथे जिथे पिकांचे नुकसान झाले आहे, त्या सर्व भागांचा तात्काळ पंचनामा करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना त्वरित आर्थिक मदत आणि नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

पुण्यात मुसळधार पाऊस (Source- ETV Bharat)

पुणे जिल्ह्यासाठी ऑरेंज अलर्ट : पुणे शहरात देखील होत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी झाली आहे, तर अनेक घरात पाणी शिरलं आहे. आज पुणे जिल्ह्यासाठी ऑरेंज अलर्ट दिलेला असून, पुढील 3 तासांत जिल्ह्यांत मध्यम ते जोरदार स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. काही भागात विजांसह वादळी वारे आणि 40-50 किमी प्रतितास वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. नागरिकांनी सतर्क राहावे, असं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलंय.

