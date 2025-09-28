ETV Bharat / state

गोदावरी नदीने ओलांडली धोक्याची पातळी; विष्णुपुरी जलाशयाचे 17 दरवाजे उघडण्यात आले

गोदावरी नदीची पाणीपातळी मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, नदीने रौद्र रूप धारण केलं आहे. यामुळं विष्णुपुरी जलाशयाचे 17 दरवाजे उघडण्यात आले आहे.

Godavari River Overflows
गोदावरी नदी (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 28, 2025 at 8:32 PM IST

1 Min Read
नांदेड : जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळं विविध धरणांमधून गोदावरी नदी पात्रात मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. अशा स्थितीत गोदावरी नदीनं धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता नांदेड जिल्ह्यावर पुराचं गंभीर संकट निर्माण झालं आहे.

विष्णुपुरी जलाशयाचे 17 दरवाजे उघडले : गोदावरी नदीने आता धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. विष्णुपुरी जलाशयाचे 17 दरवाजे उघडण्यात आले असून यामधून दोन लाख 99 हजार 568 क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. नांदेड शहरातील सकल भागातील नागरिकांच्या घरात पाणी गेल्याने संसार उपयोगी सामान पूर्ण खराब झाले आहे.

नांदेड शहरातील सकल भागात पाणी (ETV Bharat Reporter)



अनेक गावांच्या संपर्क तुटला : नांदेडमधून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीने रुद्र रूप धारण केलंय. राहेगावला पुराच्या पाण्याचा वेढा बसलाय. एसडीआरएफ टीम, महसूल प्रशासन आरोग्य पथक राहेगाव येथे दाखल झाले आहेत. गोदावरी नदी परिसरातील अनेक गावांच्या संपर्क तुटला आहे. अडीचशे ते तीनशे लोक राहेगाव येथे पुराच्या पाण्यात अडकले होते. प्रशासनाच्यावतीनं योग्य त्या सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. तर काही नागरिकांना रेस्क्यू करण्यात आलं आहे. प्रशासनाच्या वतीनं आरोग्य सुविधा आणि लाईटची व्यवस्था देखील करण्यात आल्याची माहिती उपविभागीय अधिकारी सचीन खल्लाळ यांनी दिली.



निवारा केंद्रांना भेटी : यावेळी आयुक्तांनी शहरातील नदी पात्रालगत आणि सखल भागात पाणी शिरल्याने महानगरपालिकेच्या वतीनं पाण्याचा निचरा करण्याची प्रक्रिया आणि नागरीकांच्या स्थलांतरीत प्रक्रियेची पाहणी केली. याचबरोबर आयुक्तांनी महापालिकेने स्थापित केलेल्या तात्पुरत्या निवारण केंद्रास भेट देऊन नागरीकांची विचारपूस केली. मागील दोन दिवसात महापालिका प्रशासनामार्फत एकूण ९७० नागरीकांना स्थलांतरीत करुन सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आलं आहे. शोध आणि बचाव कार्यामध्ये महापालिकेच्या अग्निशमन विभागातील अधिकारी के.जी.दासरे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी विशेष कार्य पार पाडलं. निवारा केंद्रात आश्रय घेतलेल्या नागरीकांना महापालिकेतर्फे जेवण, पिण्याचे पाणी इतर जीवनावश्यक वस्तू पुरविण्यात आल्या आहेत. सदरील ठिकाणी आरोग्याच्या दृष्टीने स्वच्छता, फवारणी, प्राथमिक आरोग्य तपासणीची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. याचाच आढावा आयुक्तांनी प्रत्यक्ष निवारा केंद्रास भेट देऊन घेतला. यावेळी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त गिरीश कदम, उपायुक्त स.अजितपालसिंघ संधु, नितीन गाढवे, निलेश सुंकेवार, शहर अभियंता सुमंत पाटील, क्षेत्रीय अधिकारी गौतम कवडे उपस्थित होते.

