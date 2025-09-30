ETV Bharat / state

मुसळधार पावसाचा फटका : शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान, भाजीपाल्याचे दर कडाडले

राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. बाजारात भाजीपाल्याची टंचाई निर्माण झाली असून भाज्यांच्या दरात सुमारे 25 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

RAIGAD VEGETABLE PRICE HIKE
अतिवृष्टीमुळं भाज्यांच्या दरात वाढ (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 30, 2025 at 2:35 PM IST

1 Min Read
रायगड : महाराष्ट्रात कोसळलेल्या मुसळधार पावसामुळं शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झाले आहे. नाशिक, पुण्यासह राज्यातील विविध भागांतील शेतातील भाजीपाला पाण्यात बुडाला आहे. नैसर्गिक आपत्तीचा थेट परिणाम रायगड जिल्ह्यातील बाजारपेठांवर झाला असून, भाज्यांची आवक मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. परिणामी दर तब्बल 20 ते 25 टक्क्यांनी वाढले आहेत. वाढलेल्या किंमतींमुळं सामान्य ग्राहकांचं बजेट डगमगलं असून घरातील गणित कोलमडलं आहे.

अवकाळी पावसामुळं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान : मागील काही दिवसांपासून राज्यभरात कोसळणाऱ्या अवकाळी पावसामुळं शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली आहे. नाशिक आणि पुणे परिसरातून येणाऱ्या पालेभाज्या आणि फळभाज्यांचं उत्पादन पावसामुळं बाधित झाला आहे. शेतातील पिकांभोवती पाणी साचल्यानं भाजीपाल्याची मोठ्या प्रमाणावर नासधूस झाली आहे. त्यामुळं बाजार समित्यांमध्ये भाज्यांची आवक घटली आहे.

भाज्यांचे दर वाढल्यानं सर्वसामान्यांची चिंता वाढली : रायगड जिल्ह्यात अलीकडच्या काही दिवसांत भाजीपाल्यांचे दर वाढले आहेत. भाजीपाल्याच्या दरात 20 ते 25 टक्क्यांनी वाढ झाल्यानं ग्राहकांना रोजच्या खरेदीत जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत. टोमॅटो, कांदा, बटाटा, कोथिंबीर, वांगी, भेंडी यांसह इतर भाज्यांचे दर अचानक वाढल्यानं सर्वसामान्यांची चिंता वाढली आहे.

मुसळधार पावसामुळं अनेक भागात पूरपरिस्थिती : मुसळधार पावसामुळं राज्यातील अनेक भागात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे. काही ठिकाणी रस्ते वाहून गेलेत तर काही भागात शेतकऱ्यांचा उभं पिक नष्ट झालाय. या परिस्थितीचा थेट फटका बाजारपेठांवर बसत असून ग्राहकांना दररोजच्या स्वयंपाकासाठी आवश्यक भाजीपाला खरेदी करताना चांगलीच कसरत करावी लागत आहे.

ग्राहकांना भाजीपाला महाग मिळण्याची शक्यता : ग्राहकांचे बजेट आधीच वाढत्या महागाईमुळं डगमगत होतं. त्यात भाजीपाल्याच्या किंमतीत नवीन भर पडल्यानं सर्वसामान्य कुटुंबाचं गणित बिघडलं आहे. शेतकऱ्यांचं नुकसान, वाहतूक व्यवस्थेतील अडथळे आणि बाजारात कमी झालेली आवक यामुळं आगामी काही दिवस भाजीपाला ग्राहकांना महागात मिळण्याची शक्यता आहे.

TAGGED:

VEGETABLE PRICE HIKEअतिवृष्टीमुळं भाज्यांच्या दरात वाढHEAVY RAIN MAHARASHTRACROP DAMAGERAIGAD VEGETABLE PRICE HIKE

