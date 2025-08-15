ETV Bharat / state

अमरावती जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस, चांदूर बाजार तालुक्यात माधान, सोनारी, धामणगाव थडी तिन्ही गावं पाण्यात - HEAVY RAIN IN AMRAVATI

अमरावती जिल्ह्यात चांदूर बाजार तालुक्यात माधान, सोनोरी आणि धामणगाव थडी परिसरात शुक्रवारी दुपारी मुसळधार पाऊस झाला. यात काही वेळातच ही तिन्ही गावं पाण्यात बुडालीत.

पावसामुळे पाण्याखाली गेलेलं गाव
पावसामुळे पाण्याखाली गेलेलं गाव (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 15, 2025 at 7:43 PM IST

अमरावती - अमरावती जिल्ह्यात चांदूर बाजार तालुक्यात माधान, सोनोरी आणि धामणगाव थडी परिसरात शुक्रवारी दुपारी ढगफुटी सदृष्य मुसळधार पाऊस झाला. त्यानंतर अगदी काही वेळातच ही तिन्ही गावं पाण्यात बुडाली आहेत.

जिकडे तिकडे पाणी - दुपारी तीन वाजेच्या सुमारास विजांचा जोरदार कडकडाट झाला आणि मुसळधार पाऊस कोसळला. हा पाऊस इतक्या वेगात बरसला की, काही मिनिटातच धामणगाव थडी, माधान आणि सोनारी ही तिन्ही गावं पाण्याखाली बुडाली. या पावसानं अनेकांच्या घरात पाणी शिरल्यानं ग्रामस्थांचं मोठं नुकसान झालं. पावसामुळं या गावातील शेतामध्ये असणारा कापूस, तूर, सोयाबीन या पिकांसह भाजीपाला खरडून गेला.

पावसाने पाण्याखाली गेलेलं घर
पावसाने पाण्याखाली गेलेलं घर (ETV Bharat Reporter)



बचाव पथक दाखल - मुसळधार पावसामुळं माधान, धामणगाव थडी आणि सोनोरी गावात अनेकांच्या घरात पाणी शिरलं असून पुरात अनेक जण अडकले आहेत. दरम्यान या तिन्ही गावात बचाव पथक दाखल झालंय. पुरत अडकलेल्या कुटुंबाना तातडीनं मदत पुरवण्याचं काम या गावांमध्ये सुरू झालंय.


पावसामुळे पाण्याखाली गेलेल्या गावात मदतपथक दाखल
पावसामुळे पाण्याखाली गेलेल्या गावात मदतपथक दाखल (ETV Bharat Reporter)

गावात मोठं नुकसान - अचानक झालेल्या या जोरदार पावसामुळे जणू ढगफुटीच झाली असं वाटत होतं. गावात अति मुसळधार पाऊस बरसला. या पावसामुळं पूर्णा नदीलाही पूर आला. गावातील रस्त्यावरून कंबरभर पाणी वाहत होतं. लगतच्या सोनोरी गावात आमच्या गावापेक्षाही गंभीर परिस्थिती आल्याची माहिती धामणगाव थडी येथील रहिवासी रोशन गवळी यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना दिली.

पावसामुळे पाण्याखाली गेलेलं गाव
पावसामुळे पाण्याखाली गेलेलं गाव (ETV Bharat Reporter)

मुसळधार पावसाचा इशारा - अनेक दिवसांपासून अधूनमधून कोसळणारा पाऊस आता मुसळधार बरसणार असा इशारा हवामान खात्यानं दिला आहे. अमरावती जिल्ह्यात सर्वत्र अतिवृष्टीचा इशारा हवामान खात्यानं दिलाय.

