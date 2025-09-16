ETV Bharat / state

"एनडीआरएफचे निकष बाजूला ठेवून तातडीनं नुकसानग्रस्तांना मदत करा"-शेतकऱ्यांच्या बांधावरून खासदार निलेश लंकेंची शासनाकडं मागणी

करंजी गावात मुसळधार पाऊस झाल्यामुळं अनेक घरातील संसारोपयोगी वस्तू, गाई आणि म्हशी वाहून गेलेत. अनेक ठिकाणी रस्ते खचल्यानं वाहनधारकांना प्रवास करताना अडचणींचा सामना करावा लागतोय.

नुकसानग्रस्त परिसराची पाहणी करतान खासदार निलेश लंके आणि प्राजक्त तनपुरे (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 16, 2025 at 2:11 PM IST

अहिल्यानगर : दोन दिवस झालेल्या मुसळधार पावसामुळं अहिल्यानगर जिल्ह्यातील करंजी गावात मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे. पावसाचं पाणी थेट घरात शिरल्यानं संसारोपयोगी वस्तू थेट रस्त्यावरती आल्या आहेत. यामुळं नागरिकांचे हाल होत आहेत. मंगळवारी खासदार निलेश लंके आणि माजी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी नागरिकांशी संवाद साधत त्यांना धीर देण्याचं काम केलं.

पाहणी करून लवकर नुकसानग्रस्त नागरिकांना मदत करावी : "मुसळधार पावसामुळं जनजीवन विस्कळीत झालय. तसंच घरं आणि रस्ते हे वाहून गेल्यानं परिसरात मोठं नुकसान झालं आहे. शासनानं पाहणी करून रेकॉर्ड करावं. तातडीनं नुकसानग्रस्त नागरिकांना मदत जाहीर करावी. केवळ नुकसान झालेल्या ठिकाणाची पाहणी केली जाते. त्यानंतर कुठलंही ठोस पाऊल उचललं जात नाही. यामुळं शासनानं केवळ पाहणी न करता तातडीनं मदत जाहीर करावी," अशी मागणी अहिल्यानगरचे खासदार निलेश लंके यांनी केली.

माध्यमांशी बोलताना खासदार निलेश लंके आणि प्राजक्त तनपुरे (ETV Bharat Reporter)

एनडीआरएफचे निकष बाजूला ठेवा : "करंजी भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालंय. नागरिकांचे घर, दुचाकी, चारचाकी वाहने, संसार उपयोगी वस्तू असं सामान पावसात वाहून गेलय. झालेलं नुकसान पाहता शासनानं एनडीआरएफचे निकष बाजूला ठेवत तातडीनं नुकसानग्रस्त नागरिकांना मदत केली पाहिजे. या घटनेत आम्हाला राजकारण करायचं नाही. मात्र, निवडणुकीपूर्वी यांनी एनडीआरएफचे निकष बाजूला ठेवत मदत केली जाईल अशी आश्वासनं दिली होती. त्याप्रमाणं यावेळी नुकसानग्रस्त नागरिकांना तातडीनं मदत करावी," अशी मागणी माजी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी केली.

पावसामुळं करंजी गावात मोठं नुकसान : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील करंजी गावामध्ये ढगफुटी सदृश्य पावसानं हाहाकार माजवला. मुसळधार पावसामुळं नद्या, नाले दुथडी भरून वाहत होते. मुसळधार पावसामुळं अनेक घरात पाणी शिरलं. अनेक ठिकाणी रस्ते खचल्यानं वाहनधारकांना प्रवास करताना अडचणींचा सामना करावा लागतोय. शासनानं तातडीनं नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

