मुंबई : मायानगरीत रात्रभर कोसळलेल्या पावसानं मुंबईची पार तुंबई केली आहे. मुंबई परिसरातील विक्रोळी उपनगरात दरड कोसळून दोघांचा मृत्यू झाला. ही घटना शनिवारी पहाटे अडीच वाजताच्या सुमारास घडली. सुरेश मिश्रा (वय 50) आणि शालू मिश्रा ( वय 19) असं दरड कोसळून ठार झालेल्या दोघांची नावं आहेत. हे दोघं बाप आणि मुलगी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. तर आरती मिश्रा (वय 45) आणि ऋतुराज मिश्रा (वय 20) या दोघांवर राजावाडी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, असंही महापालिकेच्या सूत्रांनी सांगितलं. दरम्यान मुंबईतील अंधेरी, कुर्ला, चेंबूर परिसरातील सखल भागांत पाणी साचलं आहे. महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या माहितीनुसार शहरात मध्यरात्री 1 ते पहाटे 4 वाजेपर्यंत विक्रमी पाऊस पडला आहे.
दरड कोसळून बाप आणि मुलीचा मृत्यू : मुसळधार पावसामुळे मुंबईतील विक्रोळी परिसरातील वर्षानगरमध्ये भूस्खलन झालं आहे. या अपघातात दोघांचा मृत्यू झाल्याची माहिती महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागानं दिली आहे. महापालिकेच्या माहितीनुसार, सदर घटना मध्यरात्री 2:39 वाजता घडली असून, अग्निशामन विभागाकडं सकाळी 5.50 वाजता ही दुर्घटना नोंदवली. डोंगराळ भागातून माती आणि दगड घसरून एका झोपडीवर पडले. या अपघातात चार जण जखमी झाले. जखमींना राजावाडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. यात उपचारादरम्यान दोघांचा मृत्यू झाला. 19 वर्षीय शालू मिश्रा आणि 50 वर्षीय सुरेश मिश्रा अशी मृतांची नावं आहेत. तर आरती मिश्रा ( 45 वर्ष) आणि ऋतुराज मिश्रा ( 20 वर्ष ) यांना ट्रॉमा वॉर्डमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. त्यांची प्रकृती आता स्थिर असल्याची माहिती महापालिकेनं दिली आहे.
रात्रीपासून मुंबईत पावसाची मुसळधार बॅटिंग सुरू : शुक्रवारी रात्रीपासून मुंबईत पावसाची मुसळधार बॅटिंग सुरू आहे. काही ठिकाणी सखल भागातील रस्ते पाण्याखाली गेले असून, काही ठिकाणी घरात पाणी शिरल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. शुक्रवारी सायंकाळपासून मुंबईत पाऊस सुरू आहे. मध्यरात्री पावसाचा जोर वाढला. मुसळधार पावसामुळे अंधेरी, कुर्ला, चेंबूर परिसरातील सखल भागांत पाणी साचलं आहे. महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या माहितीनुसार, मध्यरात्री 1 ते पहाटे 4 वाजतापर्यंत विक्रमी पाऊस पडला आहे. रात्री जन्माष्टमीनंतर आज मुंबईत सर्वत्र मोठ्या उत्साहात दहीकाला साजरा केला जातो. मात्र, या दहीहंडीच्या आधीच पहाटेपासूनच मुंबईत मुसळधार पाऊस पडला. त्यामुळे आता मुंबईत दहीहंडीला गोविंदांचा प्रतिसाद कसा मिळतो, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
