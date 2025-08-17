रायगड/ सिंधुदुर्ग- रत्नागिरी जिल्ह्यात मुसळधार पावसाचा जोर कायम असून, नद्यांच्या पाणीपातळीत मोठी वाढ झालीय. सर्व नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत. गेल्या 24 तासांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे काही ठिकाणी जनजीवन विस्कळीत झालंय. प्रशासनाने सतर्कतेचा इशारा देत जिल्ह्यासाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केलाय.
जगबुडी नदीने ओलांडली धोक्याची पातळी : खेड तालुक्यातील जगबुडी नदीने धोक्याची पातळी (7 मीटर) ओलांडून 7.20 मीटरवर मजल मारली आहे. त्यामुळे खेड शहरातील मच्छी मार्केट परिसरात पाणी शिरलं असून, नदीकाठच्या नागरिकांसह बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
खेड-दापोली रस्ता बंद : नारिंगी नदीला आलेल्या पुरामुळे खेड-दापोली मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली आहे. या ठिकाणी पाणी साचल्याने प्रवाशांना अडचणी येत आहेत. प्रशासनाने वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळवली आहे.
माखजन बाजारपेठ पुन्हा पाण्याखाली : संगमेश्वर तालुक्यातील माखजन बाजारपेठेत गडनदीच्या पुराचे पाणी दुसऱ्यांदा शिरले असून, व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. दरवर्षी अशी परिस्थिती उद्भवत असल्याने कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी स्थानिकांकडून होत आहे. रत्नागिरीत गेल्या 24 तासांत जिल्ह्यात सरासरी 83.33 मिमी पाऊस झालाय. तर खेडमध्ये 178.71 मिमी (सर्वाधिक), चिपळूणमध्ये 125 मिमी, दापोलीमध्ये 125 मिमी, मंडणगडमध्ये 116 मिमी पावसाची नोंद झालीय.
चिपळुणात रात्रभर पाऊस : चिपळूण शहर आणि परिसरात रात्रभर मुसळधार पाऊस झाला. नागरिकांमध्ये काहीशी चिंता निर्माण झाली होती, मात्र सध्या पाणीपातळी नियंत्रणात आहे. प्रशासनाने अफवांवर विश्वास न ठेवता केवळ अधिकृत माहितीकडे लक्ष देण्याचे आवाहन केले आहे. प्रशासनाने पुढील काही तासांमध्ये हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस सुरू राहील, असा अंदाज वर्तवला असून नागरिकांना सतर्कतेचं आवाहन केलंय.
सिंधुदुर्गात पावसाचा जोर ओसरला : विशेष म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पावसाचा जोर कमी झाला असून, हवामान विभागाने यलो अलर्ट जारी केला आहे. सिंधुदुर्गात पावसाचा जोर ओसरला आहे. गेल्या 24 तासांत जिल्ह्यात सरासरी 22.5 मिमी पाऊस नोंदवला गेला. कुडाळमध्ये 44 मिमी, मालवणमध्ये 34 मिमी, दोडामार्गमध्ये 29 मिमी, वैभववाडीमध्ये 26 मिमी, देवगड, वेंगुर्ला, कणकवली, सावंतवाडी जिल्ह्यांत 6 ते 19 मिमी पावसाची नोंद झालीय.
हेही वाचाः
करवीर नगरीसाठी ऐतिहासिक दिवस! सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्याहस्ते आज कोल्हापूर सर्किट बेंचचे उद्धाटन; शहरात उत्साहाचं वातावरण
यवतमाळ जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे मोठं नुकसान; 230 घरांमध्ये शिरलं पुराचं पाणी, अन्नधान्याची नासाडी