बीडमध्ये आभाळ फाटलं, आष्टी तालुका पाण्याखाली; हेलिकॉप्टरच्या सहाय्याने ग्रामस्थांचे रेस्क्यू ऑपरेशन
बीडच्या आष्टी तालुक्यातील कडा, पिंपरखेड, निमगाव चोभा या परिसरात गेल्या दोन दिवसांत तुफान पाऊस झाला. यामुळे परिस्थिती गंभीर झाली. ग्रामस्थांना हेलिकॉप्टरच्या सहाय्यानं रेस्कू करण्यात आलं.
Published : September 16, 2025 at 7:42 AM IST
बीड : अहिल्यानगर आणि बीड जिल्ह्याला गेल्या दोन दिवसांपासून मुसळधार पावसानं झोडपून काढलं आहे. विशेषत: बीड जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात रविवारी मध्यरात्री आणि सोमवारी ढगफुटीसदृश अतिवृष्टी झाली. या मुसळधार पावसामुळे दोन्ही जिल्ह्यांतील नद्यांना महापूर आला असून अनेक गावांमध्ये नदीचं पाणी घुसलं आहे. त्यामुळे ग्रामस्थ पुराच्या पाण्यात अडकले होते. यातील अनेकांना हेलिकॉप्टरच्या सहाय्यानं सुखरूप रेस्क्यू करण्यात आलं आहे.
आष्टी तालुका सर्वाधिक प्रभावित : बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुका हा या नैसर्गिक आपत्तीमुळे सर्वाधिक प्रभावित झाला आहे. तालुक्यातील कडा, पिंपरखेड, निमगाव चोभा या परिसरात गेल्या दोन दिवसांत तुफान पाऊस झाला. यामुळे येथील परिस्थिती गंभीर झाली. परिसरातून वाहणाऱ्या कडी नदीला महापूर आला असून घाटा पिंपरी, दादेगाव, डोंगरगण, सुलेमान देवळा, कडा, शेरी खुर्द या गावांतील लोकांना याचा फटका बसला.
अशा स्थितीत, आपत्कालीन उपाययोजना म्हणून लष्कराला पाचारण करण्यात आलं. जवानांनी हेलिकॉप्टरच्या सहाय्यानं बचावकार्य केलं. जिल्ह्यात आपत्ती निवारण पथक आणि NDRF च्या टीम्स देखील बचावकार्यात सहभागी आहेत.
काही ठिकाणी जेसीबीच्या सहाय्यानं पुरात अडकलेल्या नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याचं काम सुरू आहे. आतापर्यंत अनेकांना सुखरूपरीत्या सुरक्षित स्थळी हलवण्यात यश आलं आहे. सुदैवानं मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी टळली आहे.
शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान : मात्र, अनेक शेतकऱ्यांची जनावरं वाहून गेल्याची माहिती असून शेतीचंदेखील मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे. यामुळे पुढील काळात या भागातील शेतकऱ्यांवर मोठं आर्थिक संकट ओढवण्याची शक्यता आहे.
आमदार सुरेश धस मदतकार्यात सहभागी : दरम्यान, आमदार सुरेश धस हे सोमवारी सकाळपासूनच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री अजित पवार, जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, लष्कराचे अधिकारी पंकज आशिया आणि नाशिकचं राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल (NDRF) यांच्याशी सातत्यानं संपर्कात होते. या समन्वयामुळे कडा, टाकळी अमिया, शेरी बु. या गावांतील पुराच्या पाण्यात अडकलेल्या ग्रामस्थांना हेलिकॉप्टरच्या सहाय्यानं सुरक्षित स्थळी हलवण्यात यश आलं. यावेळी धस यांनी कडा, डोंगरगण, दौलतवडगाव, धामणगाव जिल्हा परिषद गटातील घाटा, पिंप्री, केळ, हरेवाडी, देऊळगाव घाट, शेडाळा, वेलतुरी, गंगादेवी, सावरगाव मायंबा, डोंगरगण या गावांना भेटी देत अतिवृष्टी आणि नुकसानीची पाहणी केली.
