विदर्भात मुसळधार पावसाचा अलर्ट, 24 ते 28 सप्टेंबरदरम्यान पावसाची शक्यता
25 सप्टेंबरपासून विदर्भात मेघगर्जनेसह विजांच्या कडकडाटांसह मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. परिणामतः नवरात्रीतील पूर्वार्धासोबतच उत्तरार्धातही पाऊस अपेक्षित आहे.
Published : September 24, 2025 at 5:01 PM IST|
Updated : September 24, 2025 at 5:18 PM IST
नागपूर- बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा तयार झाल्यामुळे नागपूरसह विदर्भात अतिमुसळधार पावसाचा अलर्ट प्रादेशिक हवामान विभागाच्या नागपूर केंद्राकडून जारी करण्यात आलाय. 'रागासा' नावाचं चक्रीवादळ विदर्भाच्या दिशेने सरकत आहे. चक्रीवादळाचा वेग अधिक आहे, त्यामुळेच नागरिकांसह शेतकऱ्यांना सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. गेल्या आठवड्यातदेखील पावसाने नागपूरसह विदर्भाला अक्षरशः झोडपून काढले होते. आता पुन्हा मुसळधार ते अति-मुसळधार पावसाचा अलर्ट देण्यात आलेला आहे. विशेषतः(उद्या) 25 सप्टेंबरपासून विदर्भात मेघगर्जनेसह विजांच्या कडकडाटांसह मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. परिणामतः नवरात्रीतील पूर्वार्धासोबतच उत्तरार्धातही पाऊस अपेक्षित आहे.
गुरुवारी यलो तर शुक्रवारी ऑरेंज अलर्ट - उद्यापासून पुढील 3 ते 4 दिवस संपूर्ण विदर्भात मुसळधार पाऊस आणि सोसाट्याचा वारा धुमाकूळ घालण्याची दाट शक्यता आहे. तसा यलो अलर्ट प्रादेशिक हवामान विभागातर्फे देण्यात आलाय. गुरुवारी नागपूर आणि विदर्भाला यलो अलर्ट तर शुक्रवारी ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे, त्यामुळे धो धो पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
मान्सून ऍक्टिव्ह मोडवर - सध्या परतीच्या वाटेवर असलेले नैऋत्य मोसमी वारे अर्थात मान्सून धुमाकूळ घालत आहे. विदर्भ आणि मध्य भारतात मान्सून अजूनही ऍक्टिव्ह मोडवर असल्याचंसुद्धा स्पष्ट करण्यात आलंय. ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात विदर्भात परतीच्या पावसाला सुरुवात होईल, अशी माहिती नागपूर हवामान केंद्राकडून सांगण्यात आले असले तरी मान्सून हा विदर्भाला शेवटचा दणका देण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
पावसासाठी अनुकूल वातावरण - जोरदार पावसासाठी पुन्हा अनुकूल वातावरण तयार होत आहे. हवामान विभागाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला आहे. त्यामुळेच चक्रीवादळ हे मध्य भारताच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे, त्याचा प्रभाव नागपूर आणि विदर्भातही तीव्रतेने जाणवणार आहे. त्यामुळेच यादेखील आठवड्यातही पाऊस मुक्कामी राहण्याची दाट शक्यता निर्माण झालेली आहे.
शेतकऱ्यांनी आवश्यक काळजी घ्यावी - प्रादेशिक हवामान विभागाच्या नागपूर केंद्राकडून (उद्या) गुरुवारपासून तर पुढील 3 ते 4 दिवस अति-मुसळधार पावसाचा अलर्ट देण्यात आला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतीचे नियोजन करण्याचा सल्ला हवामान विभागाकडून देण्यात आला आहे. विदर्भ आणि महाराष्ट्रात वादळी पावसाची शक्यता लक्षात घेता हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून जाण्याची भीती आहे. विशेषतः सोयाबीन, तूर, कापूस, पालेभाज्या, संत्रा आणि मोसंबीचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
