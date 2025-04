ETV Bharat / state

नागपूर- आजपासून पुढील तीन दिवसांसाठी नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात उष्णतेच्या लाटे(Heat Wave) चा इशारा देण्यात आलाय. नागपूर प्रादेशिक हवामान खात्याकडून हा इशारा देण्यात आला असून, उत्तर आणि पश्चिम दिशेने उष्ण वारे वाहत असल्याने विदर्भात उष्णतेची लाट आल्याचं हवामान खात्याच्या शास्त्रज्ञांनी सांगितलंय. वातावरण शुष्क (ड्राय) असल्यानेचं उन्हाचा तडाखा अधिक जाणवतोय. सोमवारी विदर्भातील बहुतांश जिल्ह्यातील तापमान 42 ते 45 अंश सेल्सिअस नोंदवण्यात आले असून, हे तापमान सामान्य तापमानापेक्षा 3 ते 5 अंश सेल्सिअसने अधिक आहे. त्यामुळेचं आजपासून पुढील 3 दिवस विदर्भातील बहुतांश जिल्ह्यात उष्णतेच्या लाटेचा इशारा देण्यात आलाय.



तापमानाचा पारा आणखीच वाढण्याची शक्यता - मंगळवारी प्रामुख्याने चंद्रपूर, अमरावती, नागपूर आणि अकोल्यात तापमानाचा पारा आणखीच वाढण्याची शक्यता आहे. तर बुधवारी यामध्ये वर्धा जिल्ह्याची भर पडणार आहे. ही परिस्थिती पुढील चार ते पाच दिवस कायम राहणार आहे. ज्याप्रमाणे दिवसा सामान्यपेक्षा जास्त तापमान नोंदवण्यात येत आहे, त्याचप्रमाणे रात्रीच्या तापमानातही वाढ झालीय. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नागपूरकर नागरिकांनी दुपारी 12 ते 4 वाजताच्यादरम्यान घराबाहेर पडणे टाळावे, असे आवाहन हवामान विभागाकडून करण्यात आलंय.



विदर्भात चंद्रपूर जिल्हा सर्वात उष्ण- गेल्या काही दिवसांपासून विदर्भात तापमान हे नवनवीन उच्चांक गाठत आहे. तापमान इतके वाढले आहे की, दुपारी कामानिमित्त नाईलाजाने घराबाहेर पडणाऱ्या लोकांच्या अंगाची लाही लाही होत आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून चंद्रपूर जिल्ह्यावर सूर्यनारायण कोपला की काय, अशी परिस्थिती बघायला मिळत आहे. सोमवारी तर चंद्रपूरचे तापमान 45.6 डिग्री इतके नोंदवण्यात आले आहे. त्याचपाठोपाठ ब्रह्मपुरी 45 डिग्री, अमरावतीत 44.6 आणि अकोल्याला 44.1 इतक्या तापमानाची नोंद झालीय.



2009 ची पुनरावृत्ती होणार का?- एप्रिल 2009 साली विदर्भात 47 डिग्री इतक्या तापमानाची नोंद करण्यात आली होती. यंदाचे तापमानसुद्धा त्याचं दिशेने वाटचाल करीत नाही ना अशी भीती नागपूरकरांना वाटू लागलीय. महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या महिन्यात तब्बल 21 दिवस तापमान सामान्यपेक्षा अधिक नोंदवण्यात आले होते.



...म्हणून दिला जातो उष्णतेच्या लाटेचा इशारा- हवामान विभागाकडून उष्णतेच्या लाटेचा इशारा हा दोन परिस्थितीत देण्यात येतो. त्यात पहिली शक्यता म्हणजे सलग दोन ते तीन दिवसांचे तापमान हे 45 डिग्रीपेक्षा अधिक नोंदवले जाते. अशा परिस्थितीत उष्णतेची लाट येणार असल्याचा इशारा दिला जातो. दुसरी शक्यता म्हणणे सामान्य तापमान आणि ऍक्चुअल तापमान हे 4.6 ते 6.4 डिग्री अधिक नोंदवण्यात येतं. अशा वेळी उष्णतेच्या लाटेचा इशारा दिला जातो. या दोन्ही शक्यतेपेक्षा जास्त तापमान वाढल्यास अति उष्णतेची लाट येणार असल्याचा इशारासुद्धा दिला जातो. हेही वाचाः

