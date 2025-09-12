ETV Bharat / state

मुंबईतील प्रारुप प्रभाग रचनेवरील प्राप्त हरकती आणि सूचनांवरील सुनावणी पूर्ण

बृहन्मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक- 2025 च्या प्रारुप प्रभाग रचनेवरील प्राप्त हरकती आणि सूचनांवरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे.

मुंबई महानगरपालिका इमारत (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 12, 2025 at 7:49 PM IST

मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2025 च्या प्रारूप प्रभाग रचनेवरील हरकती व सूचनांवरील सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मागील तीन दिवसांपासून सुरू असलेली सुनावणीची प्रक्रिया शुक्रवारी पूर्ण झाल्याची माहिती पालिकेने दिली आहे. तिसऱ्या व अखेरच्या दिवशी 28 हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी पार पडल्याचे पालिका प्रशासनाने म्हटले आहे.

अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सुनावणी झाली : मंत्रालयासमोरील यशवंतराव चव्हाण केंद्र या ठिकाणी तीन दिवस सुरू असलेल्या सुनावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने नियुक्त केलेले प्राधिकृत अधिकारी म्हणून राज्याचे गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इकबाल सिंह चहल यांची उपस्थिती होती. सोबतच पालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी, विशेष निवडणूक कार्य अधिकारी विजय बालमवार यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सुनावणी पार पडल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने दिली आहे.

हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या होत्या : बृहन्मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी विविध टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत. या अंतर्गत 22 ऑगस्ट 2025 रोजी प्रारूप प्रभागांच्या भौगोलिक सीमा प्रसिद्धीची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. यात एकूण 494 हरकती प्राप्त झाल्या होत्या. त्यावर शुक्रवारी 22 ऑगस्ट ते गुरुवारी 4 सप्टेंबर या कालावधीत हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या. या प्रारूप रचनेसंदर्भात प्राप्त सूचना व हरकतींवर 10 सप्टेंबर ते 12 सप्टेंबर या तीन दिवसांच्या कालावधीत सुनावणी झाली.

एकूण 494 हरकती व सूचनांवर सुनावणी : सुनावणीच्या पहिल्या दिवशी म्हणजेच 10 सप्टेंबर रोजी 189 सूचना आणि हरकतीवर सुनावणी घेण्यात आली. त्यानंतर गुरुवारी 11 सप्टेंबर रोजी 277 हरकतीवर सुनावणी घेण्यात आली आणि शुक्रवारी 28 सूचना व हरकतींवर सुनावणी झाली. तीन दिवसांच्या सुनावणी कार्यक्रमात एकूण 494 हरकती व सूचनांवरील सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याची माहिती बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनानं दिली.

