पुणे : मुंबईत कबूतरखाना आणि कबुतरांना दाणे टाकण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबई महापालिकेनं अनेक ठिकाणी कबूतरखाने बंद केले आहेत. या निर्णयाला विरोध करत अनेक स्थानिक नागरिक आणि पक्षीप्रेमी रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून कबुतरांचा विषय चांगलाच चर्चेचा ठरला आहे. कबुतरांच्या सहवासात आल्यामुळे काही गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. कबुतरांपासून विविध रोगांचा प्रसार होऊ शकतो, अशा स्थितीत कबुतरांपासून मानवाला कोणते गंभीर आजार होऊ शकतात, हे आपण इथं जाणून घेणार आहोत.
कबुतरांमुळे मानवाला कोणते आजार होऊ शकतात? : सध्या मुंबईत कबुतरांना दाणे टाकण्यास आणि कबूतरखान्यांवर बंदी असतानाही अनेक लोक या प्रतिबंधांचं उल्लंघन करत कबुतरांना दाणे टाकताना दिसतात. काहीजण कबूतर पाळतात. अशा स्थितीत त्यांच्या विष्ठेचा संपर्क व्यक्तींच्या शरीराशी होऊ शकतो. कबुतरांच्या विष्ठेत असलेले बुरशीजन्य कण आणि इतर सूक्ष्मजीव हे श्वसनाच्या मार्गानं शरीरात प्रवेश करतात. पुण्यातील ससून रुग्णालयातील डॉ. संजय गायकवाड यांनी कबुतरांच्या विष्ठेतील धोके आणि त्याच्या आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांवर महत्त्वाची माहिती दिली. ते म्हणाले की, या प्रकारच्या संपर्कामुळे श्वसन प्रणालीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. कबुतरांची विष्ठा श्वसनाच्या माध्यमातून शरीरात गेल्यानं पुढे जाऊन फुफ्फुसांचे आजार, जसे की अस्थमा, न्यूमोनिया आणि इतर श्वसन संक्रमण होऊ शकतात. यामुळे या लोकांना गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात, ज्यात फुफ्फुसांच्या कार्यावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो.
फुफ्फुस ट्रान्सप्लांट करण्याची वेळ येऊ शकते : डॉ. संजय गायकवाड यांच्या मतानुसार, कबूतर हा पक्षी मानवी समुदायात राहतो. त्याचे अतिक्रमण मानवी वस्तीत मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. कबुतरांच्या विष्ठेपासून बाहेर पडणारे व्हायरस हे खूप धोकादायक ठरू शकतात. जर हे पदार्थ माणसाच्या श्वसन प्रणालीमध्ये गेले, तर हायपरसेन्सिटिव्ह निमोनिटिया (Hyper-sensitivity Pneumonitis) या आजाराचं कारण होऊ शकते. या आजारामुळे फुफ्फुसांचं नुकसान होतं आणि व्यक्तीला श्वास घ्यायला त्रास होऊ लागतो. पुढे जाऊन हे आजार अत्यंत गंभीर होऊन हृदयावरही परिणाम करतात, ज्यामुळे दम लागतो. गंभीर स्थितीत फुफ्फुस ट्रान्सप्लांट करण्याची आवश्यकता देखील निर्माण होऊ शकते. डॉ. गायकवाड यांनी स्पष्ट केलं की, कबूतर पाळणं किंवा त्यांच्याजवळ अधिक वेळ घालवणं फुफ्फुसांचे आजार निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरू शकतात. हे आजार एकदा होऊन गेले की ते बरं होणं अत्यंत कठीण होऊ शकतं. त्यामुळे कबुतरांच्या विष्ठेमुळे होणाऱ्या आरोग्याच्या धोक्यांबाबत लोकांनी अधिक जागरूक राहणं आणि आवश्यक ती काळजी घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.
आठवड्यात 3 ते 4 रुग्ण येतात : डॉ. संजय गायकवाड यांनी पुढे सांगितलं की, पुण्यातील ससून रुग्णालयात दर आठवड्यात 3 ते 4 रुग्ण हे कबुतरांच्या विष्ठेमुळे होणाऱ्या श्वसनाच्या समस्यांसाठी उपचार घेण्यासाठी येतात. आम्ही त्यांना विचारतो, "तुमच्या जवळपास कबूतर आहेत का?" आणि नंतर हे स्पष्ट होतं की, कबुतरांच्या विष्ठेमुळेच या लोकांना त्रास होतो. या विष्ठेमधून बाहेर पडणारे बुरशीजन्य कण आणि इतर सूक्ष्मजीव श्वसन प्रणालीवर प्रतिकूल परिणाम करतात, ज्यामुळे पुढे जाऊन गंभीर श्वसनाच्या आजारांची शक्यता निर्माण होते. यावर उपाय म्हणून, डॉ. गायकवाड यांनी नागरिकांना आवाहन केलं की, कबुतरांच्या विष्ठेपासून बचाव करण्यासाठी जाळीचा वापर करावा. तसंच, कबुतरांच्या जवळ जास्त काळ न राहण्याचा सल्ला त्यांनी दिला. यामुळे, या प्रकारच्या आरोग्याच्या समस्यांपासून बचाव होईल आणि लोकांचं श्वसनतंत्र सुरक्षित राहील.
