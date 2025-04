ETV Bharat / state

दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाची होणार चौकशी; दोषी आढळल्यास होणार कारवाई, आरोग्यमंत्र्यांचा इशारा - PREGNANT WOMAN DEATH CASE

कोल्हापूर : "पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात घडलेल्या घटनेनंतर सर्वांच्या भावना तीव्र आहेत. उपचारासाठी जे कोणी रुग्ण येतात, त्यांच्यावर पहिल्यांदा उपचार करणं महत्त्वाचं असते. मात्र जी काही घटना पुण्यात घडली त्याबद्दल खेद आहे. या रुग्णालयाबद्दल अत्यंत गंभीर अशा तक्रारी आल्या आहेत. आरोग्य विभागाच्या वतीनं पुण्यातील संबंधित विभागांना सूचना दिलेल्या आहेत. रुग्णालयाबद्दल आणि रुग्णालयाकडून झालेल्या चुकांची चौकशी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. चौकशीत जो काही अहवाल येईल त्यानुसार रुग्णालयावर कारवाई केली जाईल," असा इशारा राज्याचे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिला, ते कोल्हापुरात माध्यमांशी बोलत होते. राज्यातील हॉस्पिटल 'या' कायद्यानुसार चालतात : "राज्यातील हॉस्पिटल बॉम्बे नर्सिंग आणि पब्लिक ट्रस्ट कायद्यानुसार चालतात. या दोन्ही कायद्यानुसार ज्या चुका झाल्या आहेत, त्यानुसार हॉस्पिटलवर कारवाई करण्यात येईल. तसेच हॉस्पिटलला आपला खुलासा करण गरजेचं होतं, तो त्यांनी केलेला आहे. प्रत्येक व्यक्तीचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर जे काय पाऊल उचलायचं आहे ते उचलता येते. एका बाजूला दोन बाळ जन्म घेत आहेत आणि त्याचवेळी त्यांची आई दगावते, ही अत्यंत दुःखद घटना आहे. या सर्वांचा कायदेशीर दृष्ट्यानं तपासणी करून कारवाई केली जाईल. लवकरच सर्व हॉस्पिटलसाठी एक मार्गदर्शक सूचना जाहीर केली जाईल," असंही आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यावेळी म्हणाले.

