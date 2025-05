ETV Bharat / state

राज्यभरातील बेकायदेशीर फलकबाजीवर हायकोर्टाची नाराजी, संबंधितांवर कठोर कारवाईचे निर्देश - ILLEGAL HOARDINGS

हायकोर्ट ( ETV Bharat Reporter )

Published : May 2, 2025 at 4:26 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 4:41 PM IST

मुंबई : बेकायदेशीर होर्डिंग्जच्या विरोधात आता कोर्टाचा हातोडा पडला आहे. हाय कोर्टानं संबंधितांना चार आठवड्यात म्हणणं मांडण्यास सांगितलं आहे. यासंदर्भात महानगर पालिकेकडून होर्डींगच्या तक्रारीसाठी टोल फ्री नंबर तसेच वेबसाईटवरही तक्रार दाखल करण्यासाठी पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. तसेच या कारवाईसाठी 26 वाहनं कर्मचा-यांसह तैनात केल्याची माहिती हायकोर्टात देण्यात आली. येत्या काळात प्रत्येक होर्डींगवर 'क्यूआर कोड' बंधनकारक होण्याची चिन्ह आहेत. जेणेकरून त्याच्या परवानगीबाबतची सारी माहिती थेट मोबाईलवर प्रत्येकासाठी जाहीरपणे उपलब्ध होईल. राज्यभरातील बेकायदेशीर होर्डिंग आणि बॅनरवर आळा घालण्याच्या दृष्टीनं हे अतिशय महत्त्वाचं पाऊल ठरण्याची चिन्ह आहेत.



काय आहे प्रकरण - राज्यातील अनधिकृत पोस्टर्स, होर्डिंग्ज आणि बॅनर्सबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं वारंवार निर्देश दिलेले आहेत. साल 2017 मध्ये दिलेल्या आदेशांत काही मार्गदर्शक तत्वे आखून दिली होती. मात्र त्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्यानं हायकोर्टानं याबाबत स्वत:हून सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी मख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. ज्यात बेकायदा होर्डिंग आणि बॅनरबाजी विरोधात आदेशानुसार काय कारवाई केलीत? याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारसह राज्यातील सर्वच महापालिका व नगरपालिकांना दिले आहेत.





सर्वसामान्यांनाही बेकायदा होर्डिंगची तक्रार करता यावी - राज्यातील बेकायदा होर्डिंगबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुस्वराज्य फाऊंडेशन तसेच भगवानजी रयानी यांनी जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. या जनहित याचिकांवर जानेवारी 2017 मध्ये हायकोर्टानं निर्णय देताना बेकायदा होर्डिंग, बॅनरविरोधात कठोर कारवाई करावी, नागरिकांना तक्रार करता यावी यासाठी यंत्रणा निर्माण करावी याबाबत सविस्तर आदेश दिलेले आहेत. बेकायदा होर्डिंगबाबत महापालिका, नगरपालिकेकडे सर्वसामान्य लोकांकडून तक्रार आल्यास त्या तक्रारीची तातडीने शहानिशा करून गुन्हा नोंदवणे पोलिसांना बंधनकारक आहे. मात्र सहसा ही कारवाई होताना दिसत नसल्याचं हायकोर्टापुढे आलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट झालं आहे.



बेकायदा होर्डिंग्जवरील कारावाईचा डेटा जाहीर करा - रस्त्यांच्या बाजूला उभारण्यात आलेल्या आणि परवानगी देण्यात आलेल्या मोठ्या होर्डिंगच्या उंचीबरोबरच त्यांच्या आकाराबाबतही राज्य सरकारनं सर्वंकष धोरण तयार करावं असेही आदेश कोर्टानं दिलेले आहेत. याचबरोबर बेकायदा होर्डिंग संदर्भात राज्य सरकारनं स्वतंत्र समिती नियुक्त करून त्यांनी यासंदर्भातील वेबसाईट अपडेट ठेवावी. जेणेकरून राजकीय पक्षांचा होर्डिंगबाजीचा सर्व डेटा ही समिती सर्व सामान्यापर्यंत पोहचवून त्यावर काय कारवाई करण्यात आली? याचीही माहिती मिळेल असे निर्देश हायकोर्टानं दिलेले आहेत.

