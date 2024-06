ETV Bharat / state

VIDEO : नावाजलेल्या 'मॉन्जिनीज' केकमध्ये आढळले केस; पालघरमधील प्रकार, FDA कडून दखल - Hair Found in Cake

केक फाईल फोटो-केस आढळलेला केक ( Photo of cake sent by customer to Reporter )