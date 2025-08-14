ETV Bharat / state

जिम ट्रेनर तरुणीनं मित्रासह केला तरुणाचा खून: मारेकरी झाले पोलीस ठाण्यात हजर, आज न्यायालयात करणार दाखल - GYM TRAINER GIRL MURDER YOUTH

शिवीगाळ करणाऱ्या तरुणाला जिम ट्रेनर तरुणीसह तिच्या मित्रानं लोखंडी रॉड आणि पहारीनं बेदम मारहाण केली. या मारहाणीत गोपीनाथ वर्पे या तरुणाचा मृत्यू झाल्यानं खळबळ उडाली.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 14, 2025 at 2:00 PM IST

Updated : August 14, 2025 at 2:54 PM IST

2 Min Read

पुणे : जिम ट्रेनर तरुणीनं मित्रासह मिळून तरुणाचा लोखंडी पहार आणि रॉडनं बेदम मारुन खून केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना दिघी पोलीस ठाण्याच्या परिसरातील प्रोटीन पझल शॉप या ठिकाणी बुधवारी घडली. गोपीनाथ ऊर्फ लल्ला वर्पे असं खून करण्यात आलेल्या तरुणाचं नाव आहे. तर प्रांजल तावरे आणि यश पाटोळे अशी मारेकऱ्यांची नावं आहेत. प्रांजल तावरे ही जिम ट्रेनर लेडी असल्याची माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली आहे. यश पाटोळे आणि प्रांजल तावरे यांच्या मालकीच्या प्रोटीन पझल शॉप या दुकानांमध्ये गोपीनाथ वर्पे यानं येऊन प्रांजल तावरे हिला शिवीगाळ केली. यावेळी यश पाटोळे आणि प्रांजल तावरे या दोघांनी गोपीनाथ वर्पे याला लोखंडी पहार आणि लोखंडी रॉडनं बेदम मारहाण करून गंभीर जखमी केलं. त्यानंतर त्याला रुग्णालयात नेलं असता, डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं.

जिम ट्रेनर तरुणीनं मित्रासह केला तरुणाचा खून : याविषयी माध्यमांशी बोलताना पिंपरी चिंचवड पोलीस उपायुक्त बापू बांगर यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले की, आरोपी तरुणी आणि तरुण हे जिम ट्रेनर असून मृत तरुणाची जिममध्येचं त्यांच्याशी ओळख झाली होती. यश पाटोळे आणि प्रांजल तावरे या दोघांचं पार्टनरशिपमध्ये प्रोटीन पझल शॉप आहे. याच शॉपमध्ये बुधवारी दुपारी गोपीनाथ उर्फ लल्ला वर्पे हा आला. त्यानं प्रांजलला शिवीगाळ केली. वारंवार होणारी शिवीगाळ आणि पैशांची मागणी, या त्रासाला प्रांजल कंटाळली होती. बुधवारी दुपारी अडीचच्या सुमारास पुन्हा तोच प्रकार घडला. त्यानंतर तिनं आणि यशनं मिळून लोखंडी रॉड आणि पहारनं त्याला मारहाण केली. यात गोपीनाथ गंभीर जखमी झाला. त्यानंतर जखमी गोपीनाथला रुग्णालयात दाखल केलं असता, त्याला मृत घोषित करण्यात आलं."

मारेकरी झाले पोलीस ठाण्यात हजर : आरोपी यश पाटोळे आणि प्रांजल तावरे यांनी गोपीनाथला मारहाण केली. यावेळी मारहाणीत गोपीनाथ याचा मृत्यू झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली. मारेकरी जिम ट्रेनर प्रांजल तावरे आणि तिचा मित्र यश पाटोळे यांनी दिघी पोलीस ठाण्यात हजर होत घटनेची माहिती दिली. दिघी पोलिसांनी मारेकऱ्यांना ताब्यात घेतलं आहे. खुनाची कबुली दिल्यानंतर दिघी पोलीस ठाण्यामध्ये गन्हा नोंद करण्यात आला. त्यांच्यावर कलम BNS 103 व कलम 3 व 5 या कलमांतर्गत गुन्ह नोंद केला आहे. पुढील तपास दिघी पोलीस ठाण्यातील पोलीस करत आहेत, अशी परिमंडळ 3 चे पोलीस उपायुक्त माहिती बापू बांगर यांनी दिली.

