गुजरातच्या राज्यपालांवर महाराष्ट्राचा 'अतिरिक्त भार', आचार्य देवव्रत यांच्याकडे जबाबदारी!
गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या खांद्यावर महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे.
Published : September 11, 2025 at 4:04 PM IST
मुंबई : सी. पी. राधाकृष्णन यांची उपराष्ट्रपती म्हणून निवड झाल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळं गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या खांद्यावर महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे. राष्ट्रपती भवनाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, ही नियुक्ती तात्काळ प्रभावाने लागू होईल. आचार्य देवव्रत यांना दोन्ही राज्यांच्या प्रशासकीय जबाबदाऱ्या सांभाळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कोण आहेत आचार्य देवव्रत? : आचार्य देवव्रत यांचा जन्म 18 जानेवारी 1959 रोजी हरियाणातील समालखा येथे झाला. त्यांनी कुरुक्षेत्र येथील गुरुकुलात प्राचार्य म्हणून पारंपरिक भारतीय शिक्षण पद्धतीचा प्रसार केला. ऑगस्ट 2015 ते जुलै 2019 या कालावधीत त्यांनी हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल म्हणून काम केले, तर जून 2019 पासून ते गुजरातचे राज्यपाल म्हणून कार्यरत आहेत. गुजरातमध्ये त्यांनी शैक्षणिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय उपक्रमांना चालना दिली. विशेषतः नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उल्लेखनीय कार्य केलं. त्यांनी स्वतः 180 एकरांवर नैसर्गिक शेतीचा यशस्वी प्रयोग केला आणि 10 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना प्रेरित केलं. पद्मश्री सुभाष पालेकर यांच्याशी सहकार्य करत त्यांनी 'जीवामृत' खताचा प्रसार केला. आर्य समाजाचे प्रचारक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आचार्य देवव्रत यांनी सामाजिक सुधारणा, गोसंरक्षण आणि पर्यावरण जागृतीसाठी विशेष योगदान दिलं आहे.
उद्या नव्या उपराष्ट्रपतींचा शपथविधी : महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांची 9 सप्टेंबरला उपराष्ट्रपती पदी बहुमतानं निवड झाली. 12 सप्टेंबरला त्यांचा शपथविधी होईल. दरम्यान, या निवडणुकीत सत्ताधारी एनडीएकडे बहुमत असताना देखील इंडिया आघाडीनं उपराष्ट्रपती पदासाठी उमेदवार दिला. त्यामुळं दोन्ही बाजूंकडून निवडणूक जिंकण्यासाठी जोरकस प्रयत्न झाले. काही पक्षांनी मतदानापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतल्यानं क्रॉस व्होटिंगची शक्यता बळावली. एनडीएची मतं फुटतील, असा दावा इंडिया आघाडीकडून करण्यात आला. मात्र, त्यांच्या अपेक्षेविरुद्ध एनडीएच्या सी. पी. राधाकृष्णन यांना 452 मतं, तर इंडिया आघाडीच्या बी. सुदर्शन रेड्डी यांना 300 मतं मिळाली. विजयासाठी 392 मतांची गरज होती. या निवडणुकीत एकूण 767 खासदारांनी मतदान केलं, त्यापैकी 15 मतं अवैध ठरली. 13 खासदारांनी (बीआरएस-4, बीजेडी-7, अकाली दल-1, अपक्ष-1) मतदान केलं नाही. मात्र, 14 खासदारांनी क्रॉस व्होटिंग केल्यानं इंडिया आघाडीला धक्का बसला.
