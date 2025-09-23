पेरूचा दर प्रति किलो 30 रुपयांवरून 5 रुपयांवर; राहाता तालुक्यातील शेतकरी हवालदिल!
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहाता तालुका हा राज्यातील पेरू उत्पादनाचं प्रमुख ठिकाण आहे. येथे हजारो एकर क्षेत्रावर पेरूची लागवड केली जाते. अशातच शेतकरी संकटात सापडला आहे.
Published : September 23, 2025 at 8:54 AM IST
अहिल्यानगर : राहाता तालुक्यातील पेरू उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला प्रति किलो 25 ते 30 रुपये दर मिळणाऱ्या पेरूचा भाव सध्या 5 ते 7 रुपयांवर घसरला आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्चही भरून निघत नसल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये निराशा पसरली आहे.
राहाता राज्यातील पेरू उत्पादनाचं प्रमुख केंद्र : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहाता तालुका हा राज्यातील पेरू उत्पादनाचं प्रमुख ठिकाण आहे. येथे हजारो एकर क्षेत्रावर पेरूची लागवड झाली आहे. केवळ राहाता शहरातच सुमारे 625 हेक्टरवर लखनौ 49 या जातीच्या पेरूचं उत्पादन होतं. या भागातील पेरूंना राज्यासह परराज्यातही चांगली मागणी आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी चांगल्या उत्पन्नाच्या अपेक्षेनं मोठ्या प्रमाणावर पेरूची लागवड केली आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून हवामानातील लहरीपणा, खतांचे व कीटकनाशकांचे वाढलेले दर आणि बाजारभावातील चढउतार यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढावलं आहे. सध्या बाजारपेठेत पेरूची आवक मोठ्या प्रमाणावर वाढलीय आहे. पावसामुळे परराज्यातील प्रमुख बाजारांमध्ये मागणी कमी झाल्यानं दरात मोठी घसरण झाली आहे. व्यापाऱ्यांच्या मते, दर कोसळण्यामागं ही एक महत्त्वाची कारणीभूत बाब आहे.
- तैवान पिंक पेरूला बाजारात चांगली मागणी : लखनौ 49 या पारंपरिक जातीबरोबरच तैवान पिंक या नव्या जातीची लागवड मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. तैवान पिंक पेरूला बाजारात चांगली मागणी असल्याने लखनौ 49 जातीच्या पेरूच्या विक्रीवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. परिणामी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटलं असून उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही.
तातडीनं मदत करण्याची मागणी : खतांचे वाढलेले दर आणि कीटक-रोग व्यवस्थापनावरील खर्च शेतकऱ्यांना परवडेनासा झाला आहे. त्यातच पेरूच्या दरात झालेली मोठी घसरण यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. राहाता तालुक्यातील शेतकरी संदीप टिळेकर, नानासाहेब कार्ले आणि मधुकर सदाफळ यांनी सरकारनं तातडीनं मदत करण्याची मागणी केली आहे. सरकारनं स्थानिक पातळीवर पेरू प्रक्रिया उद्योग सुरू करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी त्यांची भूमिका आहे. पेरूपासून जॅम, जेली, ज्यूस, नेकटार, पल्प यांसारखी मूल्यवर्धित उत्पादनं तयार करण्यासाठी प्रक्रिया केंद्रे उभारली गेल्यास शेतकऱ्यांना अधिक नफा मिळू शकतो. अशा सुविधा उपलब्ध झाल्यास कच्च्या पेरूऐवजी तयार उत्पादन विकून शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकतात.
- पेरूचं उत्पादन क्षेत्र कमी होण्याची भीती : गेल्या दोन वर्षांपासून सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यांत पेरूचे दर सातत्यानं घसरत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली असून अनेक शेतकऱ्यांकडून बागा काढून टाकण्याचा विचार केला जात आहे. या परिस्थितीकडे शासनानं वेळीच लक्ष दिलं नाही तर आगामी काळात पेरूचे उत्पादन क्षेत्र कमी होण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा