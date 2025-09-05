जीएसटी कपातीच्या निर्णयामुळं कोल्हापुरी चप्पल, कृषी अवजारांच्या बाजारपेठेला येणार 'अच्छे दिन' - KOLHAPURI CHAPAAL AND JAGGERY
केंद्र सरकारनं सर्वसामान्यांना आणि व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळं कोल्हापुरी चप्पल आणि कोल्हापुरी गुळाला चांगले दिवस येणार आहेत.
कोल्हापूर : केंद्र सरकारनं जीएसटीच्या दरात कपातीचा निर्णय घेतला आहे. याची थेट अंमलबजावणी 22 सप्टेंबरपासून होणार असून याचा थेट फायदा जगप्रसिद्ध कोल्हापुरी चप्पल, कृषी अवजारे आणि साखर तसंच गुळाच्या बाजारपेठेला होणार आहे.
जागतिक बाजारपेठेत मोठी मागणी : "कोल्हापुरी चप्पल, पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर आणि गूळ तसंच कृषी अवजारांना जागतिक बाजारपेठेत चांगली मागणी आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात निर्मिती होणाऱ्या साखरेचा आणि गुळाचा दर्जा अतिउच्च मानला जातो. तर कृषी अवजारांनाही देशभर चांगली मागणी आहे. केंद्रीय वस्तू आणि सेवाकरात केंद्र सरकारनं सवलत दिल्यामुळं या बाजारपेठेला या निर्णयाचा चांगलाच फायदा होणार आहे. जीसीटी कमी झाल्यामुळं विक्रीचा दर उतरणार असल्यामुळं ग्राहकांना याचा लाभ होईल," असं मत पश्चिम महाराष्ट्र जीएसटी तक्रार निवारण समितीचे सदस्य अजित कोठारी यांनी व्यक्त केलं.
शेतकऱ्यांच्या खिशावर यायचा ताण : साखरपट्टा म्हणून ओळख असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात शेतीसाठी लागणारी अवजारं मोठ्या प्रमाणात बनवली जातात. मात्र, जीएसटी करामुळं कोल्हापूरसह सांगली जिल्ह्यातील शेतीसाठी अवजारे, उपकरणे बनवणाऱ्या कारखान्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरं जावं लागत होतं. शेतीसाठी लागणारी ट्रॅक्टर-ट्रॉली, नांगर, भात कापणी मशीन यासह पेरणीसाठी लागणाऱ्या अवजारांच्या निर्मितीवर 12 ते 18 टक्केपर्यंत जीएसटी कर आकाराला जायचा. यामुळं रोजच्या वापरातील या वस्तू खरेदी करताना शेतकऱ्यांच्या खिशावर ताण पडत होता. आता नव्या बदलामुळं हा कर कमी होऊन पाच टक्क्यांवर आला आहे.
कोल्हापुरी चप्पलेच्या मार्केटला मिळणार 'झळाळी' : अस्सल चमड्याची आणि खास पद्धतीनं कलाकुसर, विणकाम करून अद्भुत मानवी हस्तकलेचा नमुना असलेली कोल्हापुरी चप्पल जगभरात प्रसिद्ध आहे. मागील काही वर्षात कोल्हापुरी चपलेनं आपलं नाव जागतिक पटलावर उमटवलं. नुकतंच प्राडा या इटालियन कंपनीच्या एका फॅशन शोमध्ये कोल्हापुरी दिसणाऱ्या चपलेचा वापर केल्यामुळं पुन्हा एकदा कोल्हापुरी चप्पल जगभरात चर्चेचा विषय बनली. त्यातच केंद्र सरकारच्या वतीनं जीएसटीच्या दरामध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतल्यानं कोल्हापुरी चपलेला देखील त्याचा फायदा होणार आहे. कोल्हापुरी चपलेवरील जीएसटी कमी झाल्यानं चपलेच्या दरातही कपात होणार आहे. त्यामुळं कोल्हापुरी चपलेच्या उत्पादकांना जीएसटी कपातीमुळं चांगलाच फायदा होणार आहे. त्यामुळं कोल्हापुरीचा व्यापार आणि उद्योग आणखीन वाढणार आहे. दरम्यान कोल्हापुरी चपलेचे उद्योजक कारागीर आणि विकत घेणारे या सर्वांनाच याचा फायदा होणार आहे.
जीएसटी कपातीमुळं 'हे' होणार फायदे :
जीएसटी कपातीमुळं पश्चिम महाराष्ट्रातील उत्पादनांना 'अच्छे दिन' येणार
- कोल्हापुरी चपलेचे उत्पादक, विक्रेता आणि ग्राहकांनाही होणार फायदा
- कोल्हापुरी चपलेचा ब्रँड आणखीन वाढण्यास मदत होणार
- कृषी अवजारे आणि उपकरणं होणार स्वस्त
जीवनावश्यक वस्तूंना जीएसटी करातून वगळण्याची मागणी : "साखर आणि गुळासह जीवनावश्यक वस्तूंवर 5 टक्के इतका वस्तू आणि सेवा कर आकारला जातो. नव्या बदलांमध्ये याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. मात्र जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर केंद्र सरकारनं वगळावा अशी मागणी पुढं येत आहे. कोल्हापुरी गुळाला जगभरातून चांगली मागणी आहे. गुळाचा समावेश जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये होत असल्यामुळं ही सवलत कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्यांना आणि निर्मात्यांना मिळाल्यास या व्यवसायाला चांगले दिवस येतील," अशी अपेक्षा कोल्हापुरी गुळाचे व्यापारी नमेश वेद यांनी व्यक्त केली.
