स्वातंत्र्य दिनानिमित्त ठाण्यातील 11 वर्षीय हिरकणी ग्रिहिता विचारेची आणखी एक यशस्वी मोहीम, सर केला युनाम पर्वत - GRIHITA VICHARE

महाराष्ट्राची हिरकणी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 11 वर्षीय गिर्यारोहक ग्रिहिता विचारेने माउंट युनाम या पर्वतावर चढाई केली आहे.

ग्रिहिता विचारेने सर केला युनाम पर्वत
ग्रिहिता विचारेने सर केला युनाम पर्वत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 22, 2025 at 12:03 AM IST

ठाणे - कोरोना काळात वडिलांनी आवड जोपासतात गिर्यारोहण शिकवले मग अवघ्या 5 वर्षापासून गिर्यारोहण करणाऱ्या लहानग्या गिर्यारोहकाची चर्चा आता जगभरात होत आहे. स्वातंत्र्य दिनानिमित्त महाराष्ट्राची हिरकणी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 11 वर्षीय गिर्यारोहक विद्यार्थिनीने माउंट युनाम या पर्वतावर चढाई केली आहे. युनाम पर्वत हा जवळपास 20 हजार 49 फूट म्हणजेच 6111 मीटर उंच आहे.


गिर्यारोहक ग्रिहिथाचा प्रवास मुंबईवरून सुरू झाला, युनाम पीक मोहीम हिमाचल प्रदेशाच्या लाहौल-स्पीती खोऱ्यात आहे. तिनं १२ ऑगस्ट भारतपूरमध्ये अनुकूलनाचा(Acclimatization) दिवस होता आणि पुढील चढाई सुरू केली. शिखर गाठण्याचा अंतिम टप्पा पहाटे लवकर सुरू झाला. उंची, तीव्र थंडी आणि खडतर भूभाग यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर कसोटी लागली होती. (५१८१ mtr)१७000 ft फूट उंची ओलांडल्यानंतर ऑक्सिजनची पातळी लक्षणीयरीत्या घटली. थंडी, जोरदार वारे आणि विरळ ऑक्सिजन यामुळे ग्रिहिथा हिने ५८५० मीटरचा पल्ला गाठला आणि हवामानाच्या परिस्थितीमुळे 6111 मीटरच्या ऐवजी तिने तिची साहस यात्रा 5850 मीटरपर्यंत पूर्ण केली.


१५ ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनानिमित्त भारताचा माउंट युनामच्या ५८५० मीटर (१९१९५ फूट) उंच शिखरावर भारतीय राष्ट्रध्वज अभिमानाने फडकावला तो क्षण अत्यंत भावनिक होता, ज्यात वैयक्तिक यशाबरोबरच देशभक्तीचा सुद्धा अभिमान होता. ग्रिहिथाने असेच नवनवीन विक्रम करत राहावे, उंच उंच शिखरे सर करावीत आणि भारताचे नाव मोठे करावे यासाठी विचारे कुटुंबीयांनी भरपूर शुभेच्छा दिल्या आहेत.

दक्षिण आफ्रिकेतील माऊंट किलीमांजरो शिखराला ग्रिहिता विचारे हिनं गवसणी घातली होती. तिनं 2023 साली दक्षिण आफिकेतील माऊंट किलीमांजरो पर्वत सर केला होता. समुद्र सपाटीपासून ५८९५ मीटर उंच शिखराला तिने गवसणी घातली होती. ग्रिहिताच्या या मोहिमेस महाराष्ट्राचे तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ह्यांनी तिच्या हाती तिरंगा सुपूर्द करुन शुभेच्छा आणि आशिर्वाद दिले होते.

ठाण्यात राहणारी ग्रिहिता विचारे घोडबंदर रोडवरील सरस्वती शाळेत सहावी इयत्तेत शिकते. कोरोना काळात सर्व जग ठप्प असताना तिला धाडसी मोहिमांविषयी कुतुहल वाटले. तिचे वडील सचिन विचारे हे ट्रेकर असल्याने ग्रिहिताही वेगवेगळ्या गडकिल्यांवर तसेच पठारांवर ट्रेकिंगसाठी वडिलांसोबत जात असे. यातून तिने जगातील उंच शिखरं सर करण्याचं ठरवून यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी हे स्वप्न सत्यात उतरवलं.


सहाव्या वर्षांपासून करते पर्वतारोहण - ग्रिहिथा वयाच्या 6व्या वर्षापासून पर्वतारोहण करत आहे. त्यात तिला अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार मिळाले आहेत आणि आत्तापर्यंत पर्वतारोहण क्षेत्रात 8 इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड आणि 1 एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड तिच्या नावावर आहे. बाझार्डुझू हे ग्रिहिथाचं चौथं आंतरराष्ट्रीय यश असून ह्या आधी ग्रिहिथानं आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचं नेपाळमधील Mount Everest Base Camp वयाच्या 8 व्या वर्षी तर जगातला सर्वात उंच शिखर (Standalone) आफ्रिका मधील किलीमांजारो पर्वत आणि मलेशिया येथील माउंट किनाब्लू शिखर ही वयाच्या 9 व्या वर्षी सर केले आहेत. ही शिखरं सर करणारी ग्रिहिथा ही सर्वात कमी वयाची भारतीय ठरली आहे.


आतापर्यंतची अभिमानास्पद कामगिरी - सह्याद्रीतील वजीर सुळका, नवरा नवरी सुळका, स्कॉटिश कडा, कळकराई सुळका, डांग्या सुळका अशा अनेक कठीण ट्रेक सुद्धा ग्रिहिथानं अतिशय कमी वयात केले आहेत. ग्रिहिथाचं बाझार्डुझूचं यश हे संपूर्ण देशासाठी अभिमानास्पद आणि सर्वत्र तरुण साहसींसाठी प्रेरणादायी आहे.

MOUNT UNAMग्रिहिता विचारेमहाराष्ट्राची हिरकणीयुनाम पर्वतGRIHITA VICHARE

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

