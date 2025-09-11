ETV Bharat / state

ठाण्यात हरित स्वप्न फसलं; शेवग्याच्या रोपांची जीव वाचवण्यासाठी धडपड!

ठाणे महानगरपालिकेनं गणपती विसर्जनाच्या काळात नागरिकांना मोफत देण्यासाठी शेवग्याची रोपं आणली होती. परंतु अनेक नागरिकांनी ही रोपं घेण्याकडं पाठ फिरवली. त्यामुळं ही रोपं पडून आहेत.

ठाणे महानगरपालिकेनं नागरिकांना देण्यासाठी घेतलेली शेवग्याची रोप (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 11, 2025 at 7:42 PM IST

ठाणे : 'फोटो काढा आणि विसरा' एवढंच ठाणे महापालिकेच्या हरित अभियानाचं खरं स्वरूप असल्याचं पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं आहे. गणेश विसर्जनाच्या काळात महापालिकेनं तब्बल पाच हजार शेवग्याची रोपं नागरिकांना मोफत वाटली. परंतु आज त्या रोपांचं चित्र धक्कादायक आहे. घाटावर, उकीरड्यावर फेकलेली, पानगळ झालेली रोपं जीव वाचवण्यासाठी धडपडत आहेत.

दिसायला हिरवागार, पण प्रत्यक्षात कोरडा दिखावा : हिरव्या आशा दाखवून आम्हाला फसवलं गेलंय, असं म्हणत नागरिकांनी आपला संताप व्यक्त केलाय. "आमच्या पैशातून लाखो रुपये खर्च करून महापालिका फोटो काढते. पण पर्यावरणाचं खरं रक्षण मात्र कोणी करत नाही. दिसायला हिरवागार, पण प्रत्यक्षात कोरडा दिखावा," अशा शब्दांत ठाण्यातील नागरिकरांनी महापालिकेच्या ढोंगीपणावर ताशेरे ओढले. शेवग्याचं झाड आरोग्यासाठी जरी उपयुक्त असलं तरी ते टिकाऊ नसतं. पावसापुरतं किंवा उन्हापुरतं उभं राहातं. नागरिकांना खरं योगदान देणारी वड, पिंपळ, उंबर, कडुलिंब, करंज यांसारखी मजबूत झाडं देण्याऐवजी महापालिकेनं हातात दिलं तकलादू शेवगा.“ही झाडं पर्यावरण संवर्धनासाठी होती की फक्त महापालिकेच्या फोटोंसाठी?” असा थेट प्रश्न ठाण्यातील नागरिकांनी उपस्थित केलाय.

प्रतिक्रिया देताना नागरिक (THANE CORPORATION GREEN CAMPAIGN)

हरित ठाणे फक्त भाषणात आणि बॅनरवर : विसर्जन घाटावर पडलेली ही शेवग्याची रोपं म्हणजे महापालिकेच्या निष्काळजीपणाचं जिवंत प्रतीक ठरत आहे. 'हरित ठाणे' हे फक्त भाषणात आणि बॅनरवर हिरवं आहे. वास्तवात मात्र ठाण्यात राखाडी काँक्रिटचं साम्राज्य वाढतंय. 'आम्हाला हिरवं शहर हवं आहे, ढोंगी अभियान नकोत' अशी आर्त हाक नागरिकांनी दिली. या संदर्भात पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले, "शेवग्याचं झाड आरोग्यासाठी खूप चांगलं असतं. शेवग्याचं झाड सोसायटीच्या मोकळ्या जागेत लावता येतं. ही रोपं कुठं अस्ताव्यस्त पडलेली असतील तर ती लगेचच उचलून त्याची जोपासना करू."

Thane Corporation green campaign
पडून असलेली शेवग्याची रोप (ETV Bharat Reporter)

सिमेंटच्या जंगलात डेरेदार वृक्ष नामशेष : ठाणे शहरात पूर्वी वड, पिंपळ, उंबर यांसारख्या स्थानिक झाडांची समृद्धी होती. मात्र सिमेंटच्या जंगलात ही स्थानिक डेरेदार झाडं आज नामशेष झाली आहेत. शहरातील हरित वारसा टिकवण्यासाठी आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी स्थानिक झाडांची लागवड करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे, असं सजग नागरिकांनी स्पष्ट केलं.

Thane Corporation green campaign
पडून असलेली शेवग्याची रोप (ETV Bharat Reporter)

