शिर्डीत साईबाबा पुण्यतिथी उत्सवाची जय्यत तयारी; मंदिर रात्रभर खुलं राहणार, लाखो भाविक येणार
शिर्डीत साईबाबा संस्थानच्यावतीने येत्या 1 ऑक्टोबर ते 4 ऑक्टोबर दरम्यान पुण्यतिथी उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. यासाठी 3 लाखांहून अधिक भाविक शिर्डीत येण्याची शक्यता आहे.
Published : September 30, 2025 at 7:35 AM IST
शिर्डी : साईबाबांच्या पुण्यतिथी उत्सवासाठी साईबाबा संस्थानच्यावतीने भव्य तयारी करण्यात आली आहे. यंदा साईबाबांची 107 वी पुण्यतिथी असून, या निमित्ताने चार दिवस चालणाऱ्या उत्सवात सुमारे 3 लाखांहून अधिक भाविक शिर्डीत दाखल होण्याची शक्यता आहे.
या संदर्भात माहिती देताना साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं की, भाविकांच्या सोयीसाठी आवश्यक त्या सर्व व्यवस्था करण्यात आल्या आहेत. दर्शन व्यवस्था, निवास, आरोग्य सेवा, सुरक्षा आणि वाहतूक यांची विशेष काळजी घेण्यात आली आहे, जेणेकरून कोणत्याही अडथळ्याविना भाविक साईबाबांच्या दर्शनाचा लाभ घेऊ शकतील. उत्सव काळात विविध धार्मिक कार्यक्रम, भजन, कीर्तन, महाप्रसाद आणि पारायण यांचं आयोजन करण्यात आलं असून, संपूर्ण शिर्डी परिसर भक्तिमय वातावरणानं भरून जाणार आहे.
पुण्यतिथी उत्सव कधी होणार? : शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या वतीने साईबाबांची 107 वी पुण्यतिथी उत्सव येत्या 1 ऑक्टोबर ते 4 ऑक्टोबर या कालावधीत साजरा करण्यात येणार आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही शिर्डीत मोठ्या प्रमाणात भाविकांची गर्दी होण्याची अपेक्षा आहे. उत्सवाच्या मुख्य दिवशी म्हणजेच 2 ऑक्टोबर रोजी साईबाबांचं समाधी मंदिर रात्रभर दर्शनासाठी खुलं ठेवण्यात येणार आहे, असंही गाडीलकर यांनी सांगितलं आहे.
शिर्डीत एका फकीराचं जीवन जगत साईबाबांनी सर्वधर्म समभावाची शिकवण दिली. 15 ऑक्टोबर 1918 ला विजयादशमीच्या दिवशी त्यांचं महानिर्वाण झालं. त्यानंतर 1919 पासून, विजयादशमी अर्थात दसऱ्याच्या दिवशी शिर्डीत साईबाबांची पुण्यतिथी श्रद्धा व भक्तिभावानं साजरी केली जात आहे.
लाखो भक्तांना उत्सवाचं आमंत्रण : साईबाबा संस्थानच्या वतीने 1 लाख 66 हजार 454 भक्तमंडळ सभासदांना पुण्यतिथी उत्सवाची निमंत्रणपत्रिका पाठविण्यात आली असून, 3 लाख 59 हजार देणगीदार साईभक्तांना ई-मेलद्वारे आमंत्रण देण्यात आलं आहे.
यंदाच्या उत्सवासाठी विविध ठिकाणांहून येणाऱ्या सात पालख्यांची नोंदणी झाली असून, त्या शिर्डीत दाखल होणार आहेत. साईबाबा पुण्यतिथीच्या निमित्ताने ओडिशा येथील दानशूर साईभक्त सदाशिव दास यांच्या देणगीतून समाधी मंदिर परिसराची आकर्षक फुलांची सजावट करण्यात येणार आहे.
विद्युत रोषणाईतून भव्य देखावा : साईबाबांच्या पुण्यतिथी निमित्त मुंबई येथील साई द्वारकामाई मंडळातर्फे शिर्डीतील साईबाबा मंदिरात आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. तसेच, चार क्रमांक प्रवेशद्वाराच्या आत एक विशेष देखावा साकारण्यात आला आहे. हा देखावा 50 फूट उंच आहे.
हजारो साईभक्तांच्या निवासाची व्यवस्था : साईबाबा पुण्यतिथी उत्सवानिमित्त भाविकांची मोठ्या प्रमाणावर होणारी गर्दी लक्षात घेता, साई संस्थानच्या वतीने एकूण 78 हजार चौरस फूट क्षेत्रफळाचे मंडप उभारण्यात आले आहेत. या अंतर्गत मंदिर परिसर, चावडीसमोर, मारुती मंदिर ते शामसुंदर हॉल, समाधी मंदिराच्या दक्षिण बाजूकडील पालखी मार्ग, साई उद्यान परिसर आणि नवीन साईप्रसादालय परिसर येथे 50 हजार चौरस फूट क्षेत्रफळाचा मंडप उभारण्यात आला आहे. याशिवाय, भाविकांच्या निवासासाठी 28 हजार चौरस फूट क्षेत्रफळाचा स्वतंत्र मंडप उभारण्यात आला आहे.
साई संस्थानच्या सर्व निवासस्थानांमध्ये एकूण 17 हजारांहून अधिक साईभक्तांची राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली असून, अतिरिक्त 2,500 साईभक्तांसाठीही निवासव्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या सर्व नियोजनाची माहिती साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
