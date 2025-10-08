शिक्षकांसाठी दिलासादायक बातमी! टीईटीबाबत मंत्री दादा भुसे यांचं आश्वासन
सुप्रीम कोर्टाने टीईटी परीक्षा सक्तीचा निर्णय दिल्यानंतर शिक्षकांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. मात्र, आता राज्य सरकारनं मोठा निर्णय घेतलाय.
Published : October 8, 2025 at 9:29 PM IST
मुंबई : सुप्रीम कोर्टाने टीईटी परीक्षा सक्तीचा निर्णय दिल्यानंतर शिक्षकांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. अनेक वर्ष सेवेत असलेल्या आणि आता निवृत्तीकडे झुकलेल्या शिक्षकांनी या निर्णयावर पुनर्विचार व्हावा, अशी मागणी सरकारकडे केली होती. अनेक शिक्षक संघटनांनी याबाबत सरकारला निवेदने देत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर पुनर्विकास याचिका दाखल करावी, अशी मागणी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात शिक्षकांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. विशेष म्हणजे या बैठकीत सुप्रीम कोर्टाच्या टीईटीबाबतच्या निर्णयानंतर प्रथमच राज्य सरकारकडून पुनर्विचार याचिकेबाबत विचार केला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले. त्याचबरोबर बैठकीत शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी तीन महत्त्वाचे निर्णय तत्काळ घेण्याचे निर्देश दिले. तसेच बैठकीच्या शेवटी मंत्री मुश्रीफ आणि भुसे यांनी शिक्षकांच्या मागण्यांवर सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.
टीईटी अनिवार्यता निर्णयावर पुनर्विचार : सुप्रीम कोर्टाने देशभरातील शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षक संघाने राज्य सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात यावी, अशी मागणी केली. यावर सरकार शिक्षकांच्या पाठीशी उभे राहून पुनर्विचार याचिका दाखल करेल, असे आश्वासन शिक्षणमंत्री भुसे यांनी दिले.
शिक्षकांच्या ऑनलाईन कामांचा आढावा : शिक्षकांना वारंवार ऑनलाईन माहिती मागवल्याने त्यांचा बराच वेळ अध्यापनाऐवजी तांत्रिक कामांमध्ये जातो, अशी शिक्षक संघाची तक्रार होती. यावर मंत्री भुसे यांनी राज्यातील सर्व ऑनलाईन कामांचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश या बैठकीत दिले आहेत.
हिंगोली शिक्षणाधिकाऱ्यांची चौकशी : हिंगोली जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर यांनी एका मुख्याध्यापकावर ऑनलाईन माहिती न दिल्याच्या कारणावरून शाळेसमोर उपोषणाचा बनाव करून सोशल मीडियावर विना-जावक क्रमांकाचे पत्र प्रसिद्ध केले. या कृतीमुळे शिक्षकांमध्ये दहशत निर्माण झाल्याचा आरोप शिक्षक संघाने केला. शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी यावर प्रधान सचिवांना चौकशीचे थेट निर्देश दिले आहेत.
शिक्षकांना मिळणार दिलासा : या बैठकीबाबत बोलताना महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ मनपा नपाचे कार्यकारी राज्याध्यक्ष सचिन डिंबळे यांनी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या कोल्हापूर महामंडळात दिलेला शब्द पाळला, असे म्हटले आहे. मुश्रीफ यांनी राज्याचे शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत झालेल्या चर्चेमध्ये टीईटी पुनर्विचार याचिका आणि ऑनलाईन कामासंबंधी कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिल्यामुळे राज्यभरातील शिक्षकांना दिलासा मिळणार असल्याचं सांगितलं.
बैठकीत वरिष्ठ उपस्थित : या बैठकीस महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे बाळासाहेब मारणे, बाळासाहेब झावरे, संभाजीराव थोरात, किशन ईदगे आणि इतर वरिष्ठ नेते उपस्थित होते. या बैठकीस वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे, तसेच प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल उपस्थित होते. शिक्षक संघाचे नेते आणि पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. बैठकीत शिक्षक संघाने महामंडळ सभेत घेतलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली.
