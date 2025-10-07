ETV Bharat / state

पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा! खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी हेक्टरी ४७ हजार रुपयांची मदत जाहीर

खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी सरकारकडून हेक्टरी ४७ हजार रुपयांची मदत केली जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 7, 2025 at 4:40 PM IST

1 Min Read
मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात पावसानं हाहाकार माजवलाय. मराठवाडा आणि सोलापूरमध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. हातातोंडाशी आलेला घास पावसानं हिरावून घेतलाय. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठं संकट कोसळलं आहे. शेतकऱ्यांचे जनावरं तसेच घरांचं मोठं नुकसान झालंय. सरकारने तात्पुरती मदत दिली असली तरी शेतकऱ्यांना मोठी मदत करावी, अशी शेतकऱ्यांकडून मागणी होत होती.

हेक्टरी ४७ हजार रुपयांची मदत : मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी आर्थिक मदत देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी सरकारकडून हेक्टरी ४७ हजार रुपयांची मदत केली जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्यांनी राज्य मंत्रिमंडाची बैठक झाल्यानंतर पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.

कर्नाटक आणि तेलंगाणा सरकारच्या मदतीपेक्षा मोठी मदत : "पावसामुले शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. आम्ही शेतीची जाऊन पाहिनी केली. तातडीची मदत म्हणून गहू, तांदूळ आणि १० हजार रुपये दिले. पूरग्रस्त शेतकरी यांच्या सरकार पाठीशी आहे. ३७ हजार दुधाळ जनावरांना मदत केली जाणार आहे. तसेच खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी हेक्टरी ४७ हजार रुपये मदत सरकारकडून दिली जाणार आहे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली. नुकसानीची १०० टक्के मदत कोणीच देऊ शकत नाही, पण ही मदत कर्नाटक आणि तेलंगाणा सरकारच्या मदतीपेक्षा मोठी मदत आहे. कोणतेही निकष न ठेवता शेतकऱ्यांना मदत करणार आहे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

