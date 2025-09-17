ससून डॉकच्या आधुनिकीकरणासाठी शासन सकारात्मक, मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकासमंत्री नितेश राणेंची माहिती
ससून डॉक हे मुंबईतील एक प्राचीन आणि व्यापारीदृष्ट्या महत्त्वाचे मत्स्य बंदर असून, सध्या या बंदरावर मोठ्या प्रमाणात ताण आहे.
Published : September 17, 2025 at 3:44 PM IST
मुंबई - मुंबईतील सर्वात जुने आणि ऐतिहासिक बंदर असलेल्या ससून डॉक येथे आज बुधवार 17 सप्टेंबर 2025 रोजी मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे यांनी फिनलँडचे उपमहावाणिज्यदूत (कॉन्सुल जनरल) एरिक आफ्टर हॉलस्ट्रॉम आणि ईव्हा निल्सन या फिनलँडमधील कंपन्यांच्या प्रतिनिधीमंडळासह ससून डॉकला भेट दिली. महाराष्ट्र मत्स्यव्यवसाय विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून झालेल्या या भेटीचा उद्देश मुंबईतील सर्वेक्षण क्रमांक 5/600 येथे असलेल्या विद्यमान मत्स्यव्यवसाय बंदराचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी धोरणात्मक योजना आखणे हा होता.
ससून डॉक व्यापारीदृष्ट्या महत्त्वाचे मत्स्य बंदर : ससून डॉक हे मुंबईतील एक प्राचीन आणि व्यापारीदृष्ट्या महत्त्वाचे मत्स्य बंदर असून, सध्या या बंदरावर मोठ्या प्रमाणात ताण आहे. डॉकवर कार्यरत असलेल्या मासेमारी बोट त्यांच्या मूळ क्षमतेपेक्षा अधिक क्षमतेने ऑपरेट होत आहेत. त्यामुळे अस्वच्छता, दुर्गंधी, तसेच मत्स्य स्वच्छता आणि सुरक्षिततेच्या निकषात घट होण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
ससून डॉकला टिकावू बंदर बनवण्याचा उद्देश : या डॉकच्या आधुनिकीकरणासाठी एक मॉड्युलर तयार करून त्याद्वारे विद्यमान ऑपरेशनल अडचणी आणि पर्यावरणीय परिस्थितींचा विचार करून आधुनिक सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. तसेच याअंतर्गत ससून डॉकला जागतिक दर्जाचे सुस्वच्छ, कार्यक्षम आणि टिकावू बंदर बनवण्याचा उद्देश आहे.
आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या संधींवर विशेष भर : मंत्री नितेश राणे आणि फिनलँडमधील कंपन्यांच्या शिष्टमंडळाच्या भेटीत आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या संधींवर विशेष भर देण्यात आला. विशेषतः अद्ययावत तंत्रज्ञान हस्तांतरण करण्यावरही लक्ष केंद्रित केले गेले. यावेळी आधुनिक मासेमारी तंत्रज्ञान, डिजिटल सोल्युशन्स आणि पर्यावरणपूरक नवकल्पना यावर चर्चा करण्यात आली. ज्यामुळे बंदराच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा होऊन मच्छीमारांच्या उत्पन्न क्षमतेत देखील वाढ होणार आहे. या बैठकीस एन.रामास्वामी, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे आणि चैतन्य मारपकवार आदी उपस्थित होते.
