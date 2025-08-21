ETV Bharat / state

पुण्यातील शासनाच्या कथित जमीन घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे सरकारचे आदेश - GOVERNMENT LAND SCAM IN HADAPSAR

हडपसर परिसरातील शासकीय जमिनीच्या कथित घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आदेश सरकारनं दिले आहेत.

government land scam in Hadapsar
हडपसर येथील शासकीय जमीन (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 21, 2025 at 8:27 PM IST

पुणे : हडपसर परिसरातील मांजरी बुद्रुक गावात शासकीय जमिनीच्या 1800 कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याचा क्रांती शेतकरी संघटनेने पर्दाफाश केल्यावर याबाबत आता शासनानं चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

कडक कारवाई करण्याचे आदेश : क्रांती शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष अमोल तुपे हे गेल्या काही दिवसांपासून यासंदर्भात पाठपुरावा करत होते. अखेर त्यांच्या या पाठपुराव्याला यश आलं असून, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने संबंधित जमिनीचा ताबा घेऊन ती पूर्णपणे कंपाऊंड करण्याचे तसेच गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

माहिती देताना क्रांती शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष अमोल तुपे (ETV Bharat Reporter)

काय आहे प्रकरण? : "पुण्यातील मांजरी बुद्रुक येथील सर्वे नं. 180 ते 184 या मिळकती एकूण 73 हेक्टर शासकीय जमीन असून, ही जमीन पाटबंधारे विभागाच्या मालकीची असून त्यांनी 1985 ते 2015 पर्यंत भाडेपट्ट्यावर दिली होती. मात्र, भाडेपट्टा संपल्यानंतरही संस्थेने कोणताही वैध करार न करता ही जमीन खासगी कंपनीला विकण्याचा ठराव पारित केला होता. या व्यवहारात अनेक शासकीय अधिकारी, सहकारी संस्थेचे पदाधिकारी आणि बांधकाम व्यावसायिकांचा सहभाग असल्याचा आरोप आहे. याबाबत आम्ही आवाज उठवला होता आणि याबाबत शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा देखील करण्यात येत होता. आता क्रांती शेतकरी संघटनेच्या लढ्याला यश आलंय," अशी प्रतिक्रिया क्रांती शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष अमोल तुपे यांनी दिली.

