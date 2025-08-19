ETV Bharat / state

मुंबई विमानतळ परिसरातील नियमबाह्य उंच इमारतींबाबत प्रशासन गंभीर नाही: याचिकाकर्त्याचा मुंबई उच्च न्यायालयात आरोप - BOMBAY HIGH COURT MUMBAI AIRPORT

मुंबई विमानतळाच्या सभोवताली नियमांचं उल्लंघन करून उंच इमारती उभ्या आहेत. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. मात्र प्रशासन गंभीर नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यानं केला.

Bombay High Court Mumbai Airport
मुंबई उच्च न्यायालय (Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 19, 2025 at 7:41 PM IST

2 Min Read

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या सभोवताली नियमांचं उल्लंघन करून उभ्या असलेल्या इमारतींवरील कारवाई पूर्ण केल्याची माहिती प्रशासनाच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आलीय. मात्र उड्डाणापूर्वी विमानाची योग्य तपासणी केली जातेय का?, हा मुद्दा अहमदाबाद विमान दुर्घटनेनंतर अधोरेखित झालाय. त्यामुळे मुंबई विमानतळाच्या आसपासची परिस्थिती पाहता, या शहराला विमान दुर्घटनेचा मोठा धोका असल्याची चिंता व्यक्त करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. याबाबत प्रशासन गंभीर नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

विमानतळ परिसरातील उंच इमारतींचा मुद्दा ऐरणीवर : छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या सभोवताली नियमांचं उल्लंघन करून उभ्या असलेल्या इमारतींवरील कारवाई पूर्ण केल्याची माहिती प्रशासनाच्यावतीनं हायकोर्टात देण्यात आलीय. या पाडकामाबाबत दिलेल्या सर्व आदेशांची पूर्तता केल्याचं मुंबई उपनगर जिल्ह्याधिकाऱ्यांच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आलं. निर्धारीत उंचीच्या वर इमारतींवरील बांधकामाबाबत केलेल्या कारवाईची जाणराकांमार्फत पाहाणी करून त्याचा अहवाल कोर्टात सादर झाला. याप्रकरणाची सुनावणी 8 सप्टेंबर रोजी घेण्याचं उच्च न्यायालयानं मंगळवारी जाहीर केलं. केंद्र सरकारच्यावतीनं याप्रकरणी युक्तिवाद करण्याकरता मंगळवारी मागितलेली मुदतवाढ मुंबई उच्च न्यायालयानं मान्य केली.

काय आहे मुख्य जनहित याचिका : "मुंबई विमानतळाच्या रन वे फनेलमध्ये उंचीची मर्यादा न पाळताच अनेक विकासकांनी टोलेजंग इमारती बांधल्या आहेत. या इमारतींमुळे अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. विमानांचं टेक ऑफ आणि लँडिंग करताना जर एखाद्या दिवशी अनुचित घटना घडली, तर मोठी जीवितहानी होऊ शकते," असा दावा करत वकील यशवंत शेनॉय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. हीच बाब नवी मुंबईतील प्रस्तावित विमानतळाच्याबाबतीही सुरू झाल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे. नवी मुंबई विमानतळाच्या आसपासच्या जमीनीचे भाव गगनाला भिडताच तिथं मोठ्या प्रामाणात उत्तुंग इमारती उभ्या राहू लागल्या. सिडकोनं यसंदर्भात एक प्रसिद्धीपत्रक काढून या परिसरात इमारतींसाठी असलेले उंचीचे नियम शिथिल केल्याबद्दल प्रशासनाचे आभारही मानले होते. नवी मुंबई विमानतळ परिसरात उभ्या राहणाऱ्या इमारतींसाठी निर्धारीत उंचीचा नियम 55.1 मीटर हून वाढवून 160 मीटरपर्यंत शिथिल केल्याचं याचिकाकर्ते यशवंत शेणॉय यांनी न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिलंय. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी सुरू आहे.

हेही वाचा :

  1. एअर इंडियाच्या कोची-दिल्ली विमानाचं उड्डाण रद्द, तांत्रिक बिघाडाचं दिलं कारण; काँग्रेस खासदार म्हणाले, 'विमान धावपट्टीवरून घसरले'
  2. इंडिगोच्या विमानाचा धावपट्टीला स्पर्श; मुंबई विमानतळावर मोठा अपघात टळला
  3. नवी मुंबई विमानतळाला 'दि. बा. पाटील' यांचे नाव देण्याची मागणी पुन्हा तीव्र, मनसेचं आक्रमक आंदोलन

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या सभोवताली नियमांचं उल्लंघन करून उभ्या असलेल्या इमारतींवरील कारवाई पूर्ण केल्याची माहिती प्रशासनाच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आलीय. मात्र उड्डाणापूर्वी विमानाची योग्य तपासणी केली जातेय का?, हा मुद्दा अहमदाबाद विमान दुर्घटनेनंतर अधोरेखित झालाय. त्यामुळे मुंबई विमानतळाच्या आसपासची परिस्थिती पाहता, या शहराला विमान दुर्घटनेचा मोठा धोका असल्याची चिंता व्यक्त करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. याबाबत प्रशासन गंभीर नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

विमानतळ परिसरातील उंच इमारतींचा मुद्दा ऐरणीवर : छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या सभोवताली नियमांचं उल्लंघन करून उभ्या असलेल्या इमारतींवरील कारवाई पूर्ण केल्याची माहिती प्रशासनाच्यावतीनं हायकोर्टात देण्यात आलीय. या पाडकामाबाबत दिलेल्या सर्व आदेशांची पूर्तता केल्याचं मुंबई उपनगर जिल्ह्याधिकाऱ्यांच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आलं. निर्धारीत उंचीच्या वर इमारतींवरील बांधकामाबाबत केलेल्या कारवाईची जाणराकांमार्फत पाहाणी करून त्याचा अहवाल कोर्टात सादर झाला. याप्रकरणाची सुनावणी 8 सप्टेंबर रोजी घेण्याचं उच्च न्यायालयानं मंगळवारी जाहीर केलं. केंद्र सरकारच्यावतीनं याप्रकरणी युक्तिवाद करण्याकरता मंगळवारी मागितलेली मुदतवाढ मुंबई उच्च न्यायालयानं मान्य केली.

काय आहे मुख्य जनहित याचिका : "मुंबई विमानतळाच्या रन वे फनेलमध्ये उंचीची मर्यादा न पाळताच अनेक विकासकांनी टोलेजंग इमारती बांधल्या आहेत. या इमारतींमुळे अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. विमानांचं टेक ऑफ आणि लँडिंग करताना जर एखाद्या दिवशी अनुचित घटना घडली, तर मोठी जीवितहानी होऊ शकते," असा दावा करत वकील यशवंत शेनॉय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. हीच बाब नवी मुंबईतील प्रस्तावित विमानतळाच्याबाबतीही सुरू झाल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे. नवी मुंबई विमानतळाच्या आसपासच्या जमीनीचे भाव गगनाला भिडताच तिथं मोठ्या प्रामाणात उत्तुंग इमारती उभ्या राहू लागल्या. सिडकोनं यसंदर्भात एक प्रसिद्धीपत्रक काढून या परिसरात इमारतींसाठी असलेले उंचीचे नियम शिथिल केल्याबद्दल प्रशासनाचे आभारही मानले होते. नवी मुंबई विमानतळ परिसरात उभ्या राहणाऱ्या इमारतींसाठी निर्धारीत उंचीचा नियम 55.1 मीटर हून वाढवून 160 मीटरपर्यंत शिथिल केल्याचं याचिकाकर्ते यशवंत शेणॉय यांनी न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिलंय. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी सुरू आहे.

हेही वाचा :

  1. एअर इंडियाच्या कोची-दिल्ली विमानाचं उड्डाण रद्द, तांत्रिक बिघाडाचं दिलं कारण; काँग्रेस खासदार म्हणाले, 'विमान धावपट्टीवरून घसरले'
  2. इंडिगोच्या विमानाचा धावपट्टीला स्पर्श; मुंबई विमानतळावर मोठा अपघात टळला
  3. नवी मुंबई विमानतळाला 'दि. बा. पाटील' यांचे नाव देण्याची मागणी पुन्हा तीव्र, मनसेचं आक्रमक आंदोलन

For All Latest Updates

TAGGED:

GOVERNMENT IS NOT SERIOUSमुंबई विमानतळमुंबई उच्च न्यायालयMUMBAI AIRPORT FUNNEL ZONEBOMBAY HIGH COURT MUMBAI AIRPORT

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.