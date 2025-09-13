अतिवृष्टीमुळं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी 73 कोटी 91 लाखांची मदत, शासन निर्णय जारी
जून ते ऑगस्ट 2025 या दरम्यान अतिवृष्टीमुळं शेती पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी 73 कोटी 91 लाख 43 हजाराच्या मदतीस राज्य शासनानं मान्यता दिली आहे.
Published : September 13, 2025 at 4:07 PM IST
मुंबई : शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक आणि आनंदाची बातमी समोर येत आहे. राज्यात यंदा पावसानं झोडपून काढलं आहे. त्यामुळं राज्यात काही ठिकाणी हातातोंडाशी आलेलं पीक उद्धवस्त झालं. याचाच विचार करुन राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचं आश्वासन दिलं होतं. दरम्यान, जून ते ऑगस्ट 2025 या दरम्यान अतिवृष्टीमुळं शेती पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी 73 कोटी 91 लाख 43 हजारांच्या मदतीस राज्य शासनानं मान्यता दिली आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारनं शासन निर्णय जारी केला असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली आहे.
सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी - मकरंद जाधव पाटील : दरम्यान, "जून ते ऑगस्ट 2025 या कालावधीत नैसर्गिक आपत्ती तसंच अतिवृष्टीमुळं शेती पिकांचं नुकसान झालेल्या बाधित शेतकऱ्यांना मदत आणि दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिलं आहे. जून ते ऑगस्ट 2025 या दरम्यान, शेती पिकांचे नुकसान झालेल्या बाधित पिकांचे शासनानं तातडीनं पंचनामे केले. किती शेतकऱ्यांचं आणि किती हेक्टर शेती पिकांचं नुकसान झालं. याची आकडेवारी प्राप्त झाली. यानंतर 73 कोटी 91 लाख 43 हजारांच्या मदतीस राज्य शासनानं मान्यता दिली आहे," असं मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी सांगितलं.
कोणत्या जिल्ह्यात किती मदत?
- रायगड जिल्ह्यात 980 शेतकऱ्यांचे 55.65 हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी 11 लाख 81 हजार रुपये.
- रत्नागिरी जिल्ह्यात 560 शेतकऱ्यांच्या 71.54 हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी 12 लाख 93 हजार रुपये.
- सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 1 हजार 875 शेतकऱ्यांच्या 177.83 हेक्टरवरील बाधित क्षेत्रासाठी 37 लाख 40 हजार रुपये.
- नागपूर जिल्ह्यात 7 हजार 450 शेतकऱ्यांच्या 4559.62 हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी 392.83 लाख रुपये मदत.
- वर्धा जिल्ह्यात 2 हजार 827 शेतकऱ्यांच्या 2224.91 हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी 189.22 लाखांची मदत.
- चंद्रपूर जिल्ह्यात 13 हजार 742 शेतकऱ्यांच्या 8621.06 हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी 733.00 लाखांची मदत.
- हिंगोली जिल्ह्यात 396 शेतकऱ्यांच्या 215 हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी 18.28 लाखांची मदत.
- सोलापूर जिल्ह्यात 59 हजार 110 शेतकऱ्यांच्या 56 हजार 961.73 हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी 5979.17 लाखांची मदत.
