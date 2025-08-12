मुंबई : सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास विभाग, जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाकडे केलेल्या कामांसह इतर अनेक विभागांकडील 89 हजार कोटींची देयके थकल्यानं शासकीय कंत्राटदारांनी आंदोलनाचं हत्यार उपसलं आहे. गेल्या 10 महिन्यांपासून सरकारकडून केवळ आश्वासनांपलिकडं काहीही मिळत नसल्यानं येत्या 19 ऑगस्टला राज्यव्यापी आंदोलन करणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, राज्य अभियंता संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी दिली.
फक्त आश्वासनंच दिली : मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना या विषयावर संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घ्यावी, असं विनंती पत्र तीन ते चारवेळा दिलं. पण, याबाबत फक्त संबंधितांचे सचिव किंवा इतर मंत्र्यांकडून फक्त बैठकीचं आश्वासन दिलं जातं. त्यापुढे हा विषय जातच नाही, ही राज्यासाठी अत्यंत खेदजनक बाब असल्याचे भोसले म्हणाले. "शासनाच्या या निष्क्रिय धोरणांमुळं अनेक कंत्राटदार, अभियंते आर्थिक आणि मानसिक तणावाखाली आहेत. काही कंत्राटदारांनी या निराशेपोटी आपलं जीवन संपवलं, ज्यामुळे राज्यातील कंत्राटदार समुदायाला मोठा धक्का बसला आहे. याच निराशेतून काही कंत्राटदारांनी 15 ऑगस्ट 2025 रोजी स्वातंत्र्यदिनी आपलं जीवन संपवण्याची घोषणा केली होती. परंतु, संघटनांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या पावित्र्याची जाणीव करून देऊन आणि या शुभदिनी असे कृत्य टाळण्याचे आवाहन करून त्यांचं मनपरिवर्तन केलं. यामुळे मोठा अनर्थ टळला," असं मिलिंद भोसले म्हणाले.
आंदोलनाचं स्वरुप कसं असेल? : "या पार्श्वभूमीवर, रविवारी तीनही राज्य संघटनांची ऑनलाइन बैठक पार पडली. या बैठकीत प्रलंबित देयकांबाबत निर्णय न घेण्याच्या शासनाच्या धोरणाचा तीव्र निषेध करण्यात आला. यासंदर्भात ठोस कारवाईसाठी मंगळवार, 19 ऑगस्ट रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर धरणे आणि उग्र आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे," अशी माहिती अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी दिली.
लवकरच पैसे मिळतील : याबाबत प्रतिक्रिया देताना पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले, "जल जीवन मिशनसाठी केंद्राकडून लवकरच पैसे मिळतील. लाडकी बहीण योजनेचा जल जीवन मिशनवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांची बिलं प्रलंबित आहेत. प्रलंबित बिलांबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा झाली असून, लवकरच निधी मिळेल अशी अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्र्यांनाही या संदर्भात विनंती करण्यात आलीय."
