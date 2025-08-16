मुंबई : पशिम उपनगरातील गोरेगावमधून एक धक्कादायक घटना समोर आलीय. आरे कॉलनी परिसरातील ओबेरॉय स्क्वेअर कॉम्प्लेक्सच्या 23 व्या मजल्यावरून उडी मारून एका 17 वर्षीय विद्यार्थीनीनं आत्महत्या केलीय. ही तरुणी एका मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकाची एकुलती एक मुलगी होती. गेल्या अनेक दिवसांपासून नैराश्यात होती, ज्याकरता तिच्यावर उपचारही सुरू होते.
काय आहे प्रकरण? : गोरेगावमधील ओबेरॉय कॉम्प्लेक्समध्ये मुलींनी आत्महत्या करण्याची ही तिसरी घटनाय. मुंबई पोलीस या प्रकरणाचाही तपास करतायेत. आत्महत्या केलेली मुलगी एका प्रतिष्ठित महाविद्यालयातून अकरावीत शिकत होती. 14 ऑगस्ट रोजी घटनेच्यावेळी ती तिच्या बेडरूममध्ये होती, तर घरात आई आणि आजी-आजोबा दुस-या खोलीत होते. आत्महत्येपूर्वी तिनं कोणतीही सुसाईड नोट लिहिलेली नाही. आरे पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रवींद्र पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणी अपघाती मृत्यू (एडीआर) नोंदवला आहे.
परदेशात शिक्षणासाठी जाण्यापूर्वीच मुलीनं संपवल आयुष्य : मुंबई पोलिसांना मिळालेल्या माहितीनुसार, ही विद्यार्थीनी 15 दिवसांनंतर पुढील शिक्षणासाठी लंडनला जाणार होती. ती सतत तिच्या रुममध्ये अभ्यास करत बसायची, असं पालकांनी पोलिसांना सांगितलं. दुपारी 3:30 च्या सुमारास घडलेल्या घटनेच्यावेळी मुलीची आई स्वयंपाकघरात काम करत होती, तर आजी आणि आजोबा त्यांच्या खोलीत होते. तिचे वडील हे काही कामानिमित्त बाहेर होते. मुलगी नेहमीप्रमाणे अभ्यास करत असेल असंच सर्वांना वाटलं. मात्र, अचानक अपार्टमेन्टच्या रिसेप्शनिस्टने तिला बिल्डिंगच्या 23 मजल्यावरून खाली पडताना पाहिलं आणि या घटनेची माहिती तिच्या घरच्यांना दिली गेली. 'ई टीव्ही भारत'ला मिळालेल्या माहितीनुसार, हे कुटुंब पुढील काही दिवसात हे घर सोडून वांद्रे परिसरातील आपल्या नव्या घरी राहायला जाणार होते. मात्र, त्यापूर्वीच या कुटुंबावर दुख:चा डोंगर कोसळलाय.
हायप्रोफाईल कॉम्प्लेक्समध्ये आत्महत्येची पाचवी घटना - प्रथमदर्शनी तपासात मानसिक तणावातूनच ही आत्महत्या झाल्याचा पोलिसांचा अंदाज आहे. पण, गेल्या वर्षभरातील कॉम्प्लेक्समधील आत्महत्यांची ही पाचवी घटना आहे. यापूर्वीही तीन विद्यार्थ्यांनी आपलं जीवन आत्महत्या करून इथं संपवलंय. 2 जुलै रोजी एका 19 वर्षीय विद्यार्थ्यानं आत्महत्या केली होती. दीक्षांत समारंभासाठी जर्मनीला जाण्यासाठी प्रवासाचा परवाना न मिळाल्यानं त्याला एअरपोर्टवर प्रवेश दिला गेला नाही. त्यानंतर विमानतळावरुन बाहेर पडल्यावर तो आधी जुहू बीचकडे गेला. त्याठिकाणी त्याने आपलं सगळं सामान सोडलं आणि नंतर आरे कॉलनीतील या कॉम्प्लेक्सच्या 42 व्या मजल्यावरुन उडी मारुन त्याने आत्महत्या केली होती. ओबेरॉय संकुलातील एका इमारतीच्या 45 व्या मजल्यावरून उडी मारून 17 वर्षीय शाळकरी विद्यार्थिनीने 28 मे रोजी आत्महत्या केली होती, तर एका ज्येष्ठ नागरिकानंही राहत्या घरातून खाली उडी घेत आपलं आयुष्य याच सोसायटीत संपवलंय. आत्महत्येच्या वाढत्या घटनांमुळे सोसायटीत सध्या चिंतेचं वातावरण आहे.
आत्महत्या करणं हा पर्याय नाही. त्यामुळं तुम्ही असं टोकाचं पाऊल उचलताना आपल्या कुटुंबाचा विचार करा. त्यामुळं खचून न जाता त्यातून मार्ग काढा, असं आवाहन 'ईटीव्ही भारत' करत आहे.
हेही वाचा - पत्नीशी वाद, पती गेला अजिंक्यतारा किल्ल्यावर, कड्यावरून उडी मारणार इतक्यात...