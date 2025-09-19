गोपीचंद पडळकरांचं वक्तव्य चुकीचंच; शरद पवारांच्या फोननंतर मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया
शरद पवार यांनी या वक्तव्याबाबत नाराजी व्यक्त करत मुख्यमंत्र्यांना थेट फोन केला होता.
Published : September 19, 2025 at 3:08 PM IST|
Updated : September 19, 2025 at 4:23 PM IST
मुंबई : भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांच्याबद्दल केलेल्या अश्लाघ्य वक्तव्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. गोपीचंद पडळकरांचे वक्तव्य योग्य नसल्याचं सांगत त्यांनी या प्रकरणी पडळकरांशी चर्चा केल्याची माहिती दिली. दरम्यान, शरद पवार यांनी या वक्तव्याबाबत नाराजी व्यक्त करत मुख्यमंत्र्यांना थेट फोन केला होता.
वक्तव्यांचं मी कधीच समर्थन करणार नाही : याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "गोपीचंद पडळकर यांनी जे वक्तव्य केलं, ते योग्य आहे, असं माझं मत नाही. कोणाच्या परिवाराबद्दल वक्तव्य करणं योग्य नाही. मी पडळकर यांच्याशी याबाबत बोललो आहे. शरद पवारांचा मला फोन आला होता, त्यांनाही मी सांगितलं की अशा वक्तव्यांचं समर्थन मी कधीच करणार नाही. पडळकर हे तरुण आणि आक्रमक नेते आहेत, पण अनेकदा आक्रमकता दाखवताना आपल्या बोलण्याचा अर्थ काय निघेल, याचा विचार त्यांनी करावा. त्यांना मी याबाबत सूचनाही केल्या आहेत. त्यांना भविष्यात मोठा नेता होण्याची संधी आहे. त्यामुळं बोलताना त्याचे परिणाम विचारात घ्यावेत, असा सल्ला मी दिला आहे," असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
शरद पवारांचा मुख्यमंत्र्यांना फोन : दरम्यान, गोपीचंद पडळकर यांनी जयंत पाटील यांचा एकेरी उल्लेख करत त्यांच्या वडिलांचा अपमान केला. त्यांच्या या अश्लाघ्य वक्तव्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. तसंच, या वक्तव्यामुळं राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली असून, त्याचे पडसाद राज्यभर उमटत आहेत. तर ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीही या प्रकरणी थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांना फोन करून नाराजी व्यक्त केली. "ज्या खालच्या थराला जाऊन टीका होत आहे, ती महाराष्ट्राची संस्कृती नाही," असं पवारांनी सांगितलं. तसंच, अशा वाचाळवीरांना आणि खालच्या पातळीवर टीका करणाऱ्यांना आवर घालण्याची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
स्टील उत्पादन क्षेत्रात 80 हजार कोटींची गुंतवणूक - मुख्यमंत्री
- दरम्यान, गोरेगाव येथील बॉम्बे एक्झिबिशन सेंटरमध्ये 'एआयआयएफए स्टीलेक्स 2025 स्टील महाकुंभा'चं उद्घाटन आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झालं. यावेळी त्यांनी स्टील क्षेत्रातील गुंतवणुकीबाबत महत्त्वाची घोषणा केली. "आज 80 हजार कोटींचे सामंजस्य करार 7 वेगवेगळ्या उद्योग समूहांसोबत झाले आहेत. विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकणात ही गुंतवणूक येणार आहे. यामुळे एक लाख नवीन रोजगार निर्माण होतील आणि महाराष्ट्रातील स्टील क्षेत्राला नवी उभारी मिळेल," असं फडणवीस म्हणाले.
- पुढं त्यांनी सांगितलं की, "गडचिरोली हे देशाचं स्टील हब म्हणून विकसित होत आहे. चंद्रपूर, वर्धा, नागपूर आणि भंडारा या भागांतही स्टील प्रक्रिया उद्योग येत आहेत. 2005 ते 2025 या कालावधीत औद्योगिक वीजेचे दर सरासरी 9 टक्क्यांनी वाढले होते. पण आता 2025 ते 2030 या कालावधीसाठी एमईआरसीनं मल्टिइयर टॅरिफ मंजूर केलं आहे. ज्यामुळं दरवर्षी 2 ते 3 टक्क्यांनी दर कमी होतील. 2030 पर्यंत हे दर 10 टक्क्यांनी कमी झालेले दिसतील. यामुळं उद्योगांना मोठा दिलासा मिळेल," असा विश्वास देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
