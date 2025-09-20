ETV Bharat / state

गोपीचंद पडळकरांची एसटी कामगार संघटना सरकार विरोधात आंदोलन करणार; ठाकरेंच्या कामगार सेनेचीही मिळणार साथ ?

गोपीचंद पडळकर यांची संघटना सरकारविरोधात आंदोलन करण्याच्या पवित्र्यात आहे. त्यांच्या संघटनेला उबाठाच्या कामगार सेनेचीही साथ मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

September 20, 2025

मुंबई : महाविकास आघाडी सत्तेवर असताना एसटी कामगारांच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत आणि अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सरकारला घाम फोडला होता. त्यानंतर भाजपाप्रणित सरकार सत्तेवर आल्यापासून या आंदोलनाची धार बोथट झाल्याची चर्चा होती. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे शिलेदार गोपीचंद पडळकर यांची 'सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघटना' आता सरकारविरोधात मैदानात उतरणार आहे. ऐन दिवाळीत हे राज्यव्यापी आंदोलन छेडलं जाणार असून, उबाठा प्रणित एसटी कामगार सेनेनंही 'माझी एसटी, माझा महाराष्ट्र' मोहिमेअंतर्गत चक्का जाम आंदोलनाची घोषणा केली आहे. त्यामुळं या दोन्ही विरोधी संघटना एकत्र येऊन सरकारवर दबाव वाढवणार का, अशा चर्चा रंगू लागल्या आहेत.

एसटी ही महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी : एसटी ही महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखली जाते. सुमारे 18 हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांवर दररोज लाखो प्रवासी वाहून नेणाऱ्या या 'लाल परी'ला पर्याय नाही. मात्र, तीन वर्षांपूर्वी (2022 मध्ये) ऐन दिवाळीत एसटी कर्मचाऱ्यांनी जवळपास महिनाभर संप केला. त्यावेळी गावांचा, तालुका, जिल्हा आणि शहरांशी थेट संपर्क तुटला. गाव-खेड्यांतील नागरिक हवालदिल झाले. शहरातून गावाकडं जाण्यासाठी खासगी वाहनांकडून अव्वाच्या सव्वा भाडं आकारलं जात होतं. अनेकांना वैद्यकीय उपचारांसाठीही प्रवास करणं अशक्य झालं. आता तसंच आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

15 ऑक्टोबरपासून आंदोलनाला सुरुवात : गोपीचंद पडळकर यांच्या नेतृत्वातील 'सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघटने'नं आपल्या प्रलंबित मागण्यांकडं शासनानं दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत आत्मक्लेश आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. मुंबईतील एसटी महामंडळाच्या मध्यवर्ती कार्यालयासमोर हे आंदोलन होईल. जर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर 15 ऑक्टोबरपासून मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा 'सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघटने'चे सरचिटणीस सतीश मेटकरी यांनी दिला आहे.

उबाठा गट चक्का जाम आंदोलन करणार : दुसरीकड, उबाठा महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेनंही सरकारला इशारा दिला आहे. "शासनाच्या अनेक निर्णयांची प्रतिपूर्ती न झाल्यानं आणि निश्चित धोरण नसल्यानं एसटी महामंडळ 6 हजार कोटी रुपयांच्या निधीची वाट पाहत आहे. वेतनवाढ, घरभाडं भत्ता, महागाई भत्ता मिळाला नसल्यानं कर्मचारी त्रस्त आहेत. जर तातडीनं यावर तोडगा काढला नाही, तर पूर्ण राज्यात 'माझी एसटी, माझा महाराष्ट्र' आंदोलन होईल आणि चक्का जाम केला जाईल", अशी माहिती खासदार अरविंद सावंत यांनी दिली.

आंदोलक कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या काय? :

  • 2016 पासून थकीत घरभाडे, भत्ते आणि महागाई भत्ता द्यावा.
  • 7 वा वेतन आयोग लागू करावा.
  • दिवाळी बोनस 20 हजार रुपये द्यावा.
  • 2006 पासून शासन कर्मचाऱ्यांप्रमाणं वेतन लागू करावं.
  • संप काळात दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावेत.
  • शरद पवार यांच्या सिल्वर ओक या निवासस्थानासमोर आंदोलन केलेल्या 118 एसटी कर्मचाऱ्यांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत.
  • रिक्त पदांवर नवीन भरती करावी.
  • खासगी बस घेऊ नयेत, राप महामंडळाच्या स्वत:च्या बस वापराव्यात.
  • महागाई भत्ता राज्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 43 टक्के द्यावा.
  • 2015 पासून जी प्रवास भाडेवाढ झाली आहे त्याची पूर्वलक्षीपणे पूर्तता करावी.
  • आंदोलनापूर्वी मृत पावलेल्या कामगारांच्या कुटुंबीयांना 8.5 लाख रुपयांची मदत करावी.
  • सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना एकरकमी लाभ द्यावा.

